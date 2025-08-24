◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 矢野翔斗（ＫＯ １回２分４８秒）アッチャリヤ・ウィロボナスノボン（２３日、大阪・堺市産業振興センター）

日本ウエルター級８位・矢野翔斗（しょうま、２６）＝ハラダ＝が約１年ぶりの再起戦で、元東洋太平洋スーパーライト級１位・アッチャリヤ・ウィロボナスノボン（３５）＝タイ＝に１回ＫＯ勝ちした。陣営は来年の日本王座初挑戦初奪取を見据える。プロ通算成績は矢野が９勝（７ＫＯ）２敗、アッチャリヤが１６勝（８ＫＯ）７敗。

矢野が圧勝劇で再起した。１年ぶりのリングで、初回から果敢にプレス。右のパンチでアッチャリヤをグラつかせて優位に立つと、ラウンド終盤には「ずっと練習してきた」という左ボディーブローがさく裂した。タイ人ボクサーは崩れ落ち、そのままテンカウント。勝者は「最後の左で倒れた時は驚いた。その前の右に手応えがあってＫＯできると思った」と復帰戦を飾って笑顔を見せた。

ＷＢＯアジアパシフィック同級３位にいた昨年８月、地元大阪で浦嶋将之（角海老宝石）に判定負け。「完敗。引退も考えた」と明かす。だが、「まだ誰にも恩返しをしていない」と応援してくれた人たちの顔が浮かんだ。元プロボクサーの父・一馬トレーナー（５１）のもと、年明けから再始動。防御面では頭の位置を常に動かして的を絞らせないこと、攻撃面では力み過ぎず脱力することを心がけた。５月に予定された再起戦は相手の棄権により中止。この日のリングで練習の成果を出し、一馬トレーナーも「練習でやってきたことが出せて良かった」と安どした。

陣営のハラダジム・原田剛志会長は「来年、日本王座を狙わせたい」と期待。メインイベンターとしてジムの看板を背負う矢野も「負けない選手になりたい。自分よりランキングが上の選手に勝って、来年にはベルトを巻きたい」と意気込んだ。過去の敗戦も糧に、矢野がタイトル初挑戦初奪取へ突き進む

◆矢野 翔斗（やの・しょうま）１９９９年３月１２日、大阪・八尾市生まれ。曙川小１年時より地元道場で空手を始める。５年時に地元ジムでボクシング転向。大阪学芸高時代はＭＲジムで練習し、大阪府大会優勝。アマ通算６勝５敗。大商大は１年で中退し２１年７月、プロデビュー。２２年、西日本ウエルター級新人王。身長１７７センチ。右構え。