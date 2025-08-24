◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

巨人の岡本和真内野手（２９）が、記録ずくめの大爆発だ。５回先頭でＤｅＮＡ・石田裕から先制の１０号ソロを放ち８年連続の２ケタ本塁打に到達。７回にも１１号ソロをたたき込んだ。１試合２発は４月１６日以来、今季２度目。左肘の故障の影響を感じさせない２戦３発の固め打ちで、チームに３連勝と約２か月ぶりの貯金２をもたらした。井上温大投手（２４）が６回途中無失点で、５月２１日以来の４勝目。３位のＤｅＮＡを３・５ゲーム差に突き放した。

岡本が描いた衝撃の弾道を、東京Ｄの誰もが固唾（かたず）をのんで見守った。天井スレスレから白球が落ちてくると、観客席から大歓声が湧き起こる。

「形は良くなかったかもしれないですけど、本塁打になってくれて良かった」 ０―０の５回先頭で外角低めに沈む１２１キロシンカーをすくい上げ、左翼席前列へ今季初の２戦連発となる１０号ソロだ。球団の４番打者で８年連続の２ケタ本塁打は、長嶋茂雄を抜いて３人目。「そこに名前が残るのはすごくうれしいこと。すごい先輩がたくさんいるので、少しでもそういう人たちに追いつけるように頑張りたいです」。４回まで完全投球のＤｅＮＡ・石田裕から放った節目の一発が決勝弾となった。

４番の仕事を全うし続けた。１点リードの７回１死では１１号ソロをバックスクリーン左へたたき込んだ。「２本目の方がいいバッティングができたんじゃないかと思います」。いずれも外角の変化球に下半身の開きを抑えて運んだアーチ。納得の２打席連発は、４月１６日の同じカードでバウアーから打って以来だった。

その足元の強さを生むために、若手時代から胸に刻む金言がある。「守備の下半身の使い方が打撃につながる」。新人だった１５年から４年間、指導を受けた現・侍ジャパンの井端弘和監督の言葉だ。逆シングルでゴロをさばいてから送球する際の右足の踏ん張りが、打席での軸足の粘りにつながるという。

７月６日、Ｇ球場のノック中にその動作を繰り返し確認した。同じ三塁にいた育成の平山に、身ぶりを交えて伝える場面もあった。「若い時に井端さんや勇人さんたちにたくさん、教えてもらっていたから」と岡本。左肘を負傷してから約３か月のリハビリ期間は、良き伝統を後輩たちに伝える時間にもなった。

決勝アーチは自己最長３試合連続のＶ打となり、セの５球団から１００打点以上に到達。メモリアルずくめで勝利に導いた主砲に、阿部監督は「素晴らしかったです」と賛辞を惜しまなかった。２日連続のお立ち台でチーム状態を問われると「明日も勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします」と、相変わらずのとぼけた“岡本節”で場内の爆笑をさらった。もう止められない。最強の４番打者が帰ってきた。（内田 拓希）