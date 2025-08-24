¡Ö²Æ¤ÎÉñÂæ¤ÇºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×°ìÈÌÆþ»î¤Ç²Æì¾°³ØÆþ¤ê¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤¬Ì´¼Â¸½¤Ç½é¤á¤Æ¾Ð¤Ã¤¿
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñºÇ½ªÆü¡¡¢¦·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø£³¡½£±ÆüÂç»°¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Î°µå¤ÎÉ÷¡¢Á¯Îõ¡½¡£·è¾¡¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ë£³¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£²ÆìÀª¤Î£Ö¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¶½Æî°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡£ÀèÈ¯¤·¤¿£±£´£¶¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿·³ÀÍ¸¾¡Ê¤æ¤¤¤È¡¢£²Ç¯¡Ë¤«¤é£±£µ£°¥¥íº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡¢£²Ç¯¡Ë¤Î£²Ç¯À¸¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°¤ò£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Åê¼êÎÏÃæ¿´¤ÎÌîµå¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£³£³£¹£¶¥Á¡¼¥à¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î²Æ¡£¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¤Ï²Æì¤ØÅÏ¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËöµÈ¤¬¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤¿¡£²Æì¾°³Ø¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²Æ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£º¸¼ê¤Î¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¡È£Î£Ï£±¥Ý¡¼¥º¡É¤òºî¤ë¤È¡¢½é¤á¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¡¢Ãç´Ö¤È´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±¤Î½ÐÈÖ¤Ï¡¢£¸²ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²»à°ìÎÝ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÇ¤¤»¤í¡ª¡×¡£ÀèÈ¯¤Ç£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¿·³ÀÍ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«£±µå¤Ç»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢º¸¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£µ»î¹ç¤Ç£³£²²ó£²¡¿£³¡¢£µ£±£²µå¡£ÈèÏ«¤Î¤¿¤áÄ¾µå¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬£±£³£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡££¹²ó¤Ï¼«¤é¤Î¼ººö¤â¤¢¤Ã¤Æ£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüÂç»°¤ÎÂåÂÇ¡¦±ÊÌîæÆÀ®¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖÈèÏ«¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æì¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¸©³°¤Î¹â¹»¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡£Ãæ³Ø»þ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¯¡¢¼«¤éÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¡£Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÌîµå¤ò³Ø¤ÖÆ»¤òÁªÂò¤·¡¢°ìÈÌÆþ»î¤Ç²Æì¾°³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸º¸Åê¼ê¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¡Ê£¹£¹Ç¯½Õ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢£Õ¡½£±£¸¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ¬¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ÎÉñÂæ¤ÇºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï¡¢µß±ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿²£ÉÍ¤È¤Î£²²óÀï¤Ç£·²ó£µ¼ºÅÀ¡£¡Ö²Æ¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÃÃ¤¨¤¿ÂÀ¤â¤â¤Ï£³¥»¥ó¥ÁÂÀ¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¥ÎØÁª¼ê´éÉé¤±¤Î£·£±¥»¥ó¥Á¤Ë¡££±¡¦£°£¶¤È¤¤¤¦º£Âç²ñ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡¤¢¤È£²²ó¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¢¤È¿·³ÀÍ¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡ÖÍèÇ¯¤â£²¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢°ìµå°ìµå¤Ø¤Î¹Í¤¨¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡£Î°µå¤Î¹äÏÓ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ÆÀ»ÃÏ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÉÍÌÚ¡¡½Ó²ð¡Ë
¢§£²Ç¯À¸Åê¼ê¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¡¡²Æì¾°³Ø¤Ïº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡¢±¦ÏÓ¡¦¿·³ÀÍ¸¾¤Î£²Ç¯À¸Åê¼ê¤ÇÍ¥¾¡¡Ê·è¾¡¤Ç£²Ç¯À¸Åê¼ê¤¬¥ê¥ì¡¼¤·¤Æ£Ö¤Ï¡¢£¶£³Ç¯ÌÀÀ±°ÊÍè¡Ë¡£
¡¡£±£¹£´£¸Ç¯¤Î³ØÀ©²þ³×¸å¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç£³Ç¯À¸Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤»¤º¡¢²¼µéÀ¸Åê¼ê¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¡Ê¤¹¤Ù¤Æ£²Ç¯À¸¡Ë
Ç¯ ¡¡¡¡³Ø¹»¡¡ ¿Í¿ô¡¡¡¡¡ÚÅÐÈÄÅê¼ê¡Û
£µ£·¡¡¹Åç¾¦¡¡¡Ê£²¡Ë¡¡Á¾º¬¡¦»³Ãæ
£¶£³¡¡ÌÀÀ±¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë¡¡ËÙÀî¡¦³ÑÅÄ
£¶£µ¡¡»°ÃÓ¹©¡¡¡Ê£±¡Ë¡¡¾åÅÄÂî»°
£¹£´¡¡º´²ì¾¦¡¡¡Ê£±¡Ë¡¡Ê÷¡¡¸¬²ð
£±£³¡¡Á°¶¶°é±Ñ¡Ê£²¡Ë¡¡¹â¶¶¡¦´îÂ¿Àî
£²£µ¡¡²Æì¾°³Ø¡Ê£²¡Ë¡¡ËöµÈ¡¦¿·³ÀÍ
¡¡²Æì¾°³Ø¤¬£¶¹»ÌÜ¡£ËöµÈ¤¬£¶ÅÐÈÄ¡Ê´°Éõ´Þ¤à£²´°Åê¡Ë¡¢£²¾¡¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£³¥»¡¼¥ÖÁêÅö¡Ë¤Ç¡ÎËÉ¡Ï£±¡¦£°£¶¡£¿·³ÀÍ¤¬£´ÅÐÈÄ¡¢£´¾¡¤Ç¡ÎËÉ¡Ï£°¡¦£¸£²¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢Í¥¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¢¡²Æì¾°³Ø¡¡ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¡££±£¹£µ£·Ç¯¡¢²Æì¹â¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿»äÎ©¹»¡££¸£³Ç¯¡¢¸½¹»Ì¾¤Ë²þ¾Î¡£ÌîµåÉô¤ÎÁÏÉô¤Ï£µ£·Ç¯¡£¹Ã»Ò±à¤Ï£¶£²Ç¯²Æ¤Ë½é½Ð¾ì¡¢½Õ¤Î½é½Ð¾ì¤Ï£¶£¸Ç¯¤Ç¡¢£¹£¹Ç¯½Õ¤Ë¸©Àª½éÍ¥¾¡¡££¸£¶Ç¯¤ËÉÕÂ°Ãæ³Ø¹»¤ò³«¹»¡£À¸ÅÌ¤Ï£±£°£³£¸¿Í¡£ÌîµåÉô°÷¤Ï£¶£·¿Í¡££Ï£Â¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÅìÉÍµð¡¢Îæ°æÇî´õ¡Ê¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢Í¿ºÂ³¤¿Í¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£