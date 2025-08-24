◆パ・リーグ 楽天６―８オリックス（２３日・楽天モバイルパーク）

オリックス・川瀬堅斗投手（２３）が、プロ初勝利を喜んだ。「長かった。うれしいです」。３回３失点で早々と降板した先発・田嶋の後を受け、５―４の４回から３イニングのロングリリーフ。１安打無失点でリードを守り抜き、チームの楽天戦６連敗も止めた。

２０年の育成ドラフト１位で入団し、昨季途中に支配下への昇格を果たした５年目右腕。昨秋のドラフトで同学年の寺西、片山が入団し、危機感が募った。「僕の方が（プロでの）経験も多いし、本当に負けたくない」。昨年１１月の高知キャンプから重点的に取り組んできたのが、投球時に踏み込む足の力が小指側に逃げる癖の修正。左足を不安定なクッションに乗せてシャドーピッチングを反復し、母指球で踏ん張るフォームを体に染み込ませた。

血のにじむ努力で自身初の開幕１軍をつかんだものの、６月１０日に２度目のファーム降格。２か月の再調整を経て、通算２８試合目でつかんだウィニングボールは両親に渡す予定だ。ソフトバンクの内野手として活躍する５学年上の兄・晃に対し「ずっと活躍していて、今でもずっと背中を追っている。負けないように頑張りたい」。４位・楽天に再び３ゲーム差をつけ、ＣＳ争いが激化する残り３３試合。与えられた場所で腕を振り続ける。（南部 俊太）

◆川瀬 堅斗（かわせ・けんと）２００２年６月１８日、大分県生まれ。２３歳。大分商では２０年センバツに出場もコロナ禍で大会が中止。同年の育成ドラフト１位でオリックス入団。２４年７月に支配下選手契約を結んだ。プロ通算２８登板で１勝２敗、防御率４・００。１８３センチ、９３キロ。右投右打。今季推定年俸８００万円。