背番号８が跳び上がって喜んだ。０―０の前半３５分、Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司（３６）が、ＦＷ本間のパスに直接左足を合わせてゴール。リーグ戦では２月１４日の開幕節・Ｇ大阪戦（パナスタ）以来、約半年ぶりの得点だ。スタジアムが爆発的な歓声に包まれた先制弾。「いい崩しで、いいスタートが切れた」と振り返った。

リーグ戦では７月１９日の湘南戦（レモンＳ）以来の先発出場。「この年齢になると特に、試合に出続けないと状態が上がらない」と明かす。約１か月ぶりのスタメン。中盤での攻防を制し、両サイドへのパスも足元につけた。アーサー・パパス監督（４５）もポジショニングについて「よく分かっている」と称賛。ドルトムントやマンチェスターＵなど世界で活躍した両足への信頼は不変だ。

試合は１―１で引き分けた。リーグ連覇中の神戸に今季２戦負けなしだが、香川は「彼らも過密日程で万全ではないでしょうし、僕たちのホームなので。いいサッカーをしたじゃなくて勝たないといけない。それに尽きる」。順位は１つ下げて暫定１０位。３１日には広島戦（ヨドコウ）を控え、上位との対決が続く。「どこまでやれるかが問われているので、結果を求めたい」。次戦こそ勝ち点３へ、百戦錬磨のベテランが導く。（森口 登生）