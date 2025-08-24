◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・神宮）

今季２度目の４打席連続三振を喫した佐藤輝は、今シーズンで一番状態が悪い。タイミングが合わずに打撃が崩れている。好調時は球の見極めができていたが、ボール球に手を出す回数が増えている。

１打席目は全５球が変化球で最後は低めのボール球を振らされた。２打席目は逆に直球主体で攻められて見逃し三振。８回２死満塁の４打席目は高めのボール球に手を出し、空振り三振に終わった。待っていた球ではないのに振ってしまったという、窮屈なスイングだった。互いにデータが出そろっており、今までと違う攻め方をされて、頭が混乱しているように映る。

１３日の広島戦（マツダ）から１７打席連続無安打。１９日の中日戦（京セラＤ）こそ２安打を放ったが、その試合から１６打席連続無安打となった。最近８試合の打率は６分３厘。一時は４０本塁打も期待できそうだったが、現状では危うい。自分のリズムで打ち、タイミングを合わせることだけを考えれば、底は抜けられる。（スポーツ報知評論家・福本豊）