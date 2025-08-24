2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。

本日8月24日（日）14時より日本テレビにて「『キントレ』24時間テレビ特別編！永瀬&郄橋がマラソンランナー横山裕を直撃！」を放送します（関東ローカル）。King & Prince の永瀬廉＆郄橋海人が、チャリティーマラソンランナー・横山裕を直撃。また本日、郄橋の「ボーダーレスLIVE」企画内容を解禁。この特別番組で、出演者の一部をいち早くご紹介します。

◆チャリティーパートナー 郄橋海人 企画速報

郄橋が今回両国・国技館から届けるのは、一夜限りの特別な生パフォーマンス。およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される郄橋に、 音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティスト達が共鳴し、なんと、国内外から集結した総勢96人で「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」をお届けします。

今回の特別番組「『キントレ』24時間テレビ特別編！永瀬&郄橋がマラソンランナー横山裕を直撃！」では、このパフォーマンスをともに作り上げる出演者の一部を一足早くご紹介します。

まずは、「24時間テレビ48」チャリティーパートナーの氷川きよし。日本の歌謡界に大きな功績を残し続けてきた氷川は、今回のステージで、世界的アーティスト レディー・ガガの「Born This Way」を歌唱することを発表。今回の参加にあたって「ものすごく素晴らしい企画。これから人類が理解を深めていく、地球レベルでの課題だと思うので、『平和の一歩』に携わりたいです。”Born This Way”は世界中の人に歌われている曲で、自分にとっては苦手な英語にも挑戦することになるのですが、頑張って表現します」と気合があふれています。

さらに、フィギュアスケーターの本田真凛も参加が決定！世界的ダンサーであり演出家の森山開次と、義足のプロダンサーの大前光市と3人で、コンテンポラリーダンスに挑みます。

本田は、「お二人は、今回の企画がなかったらお会いできなかったのではというくらい、全く違うジャンルで活躍されてきた方々。この３人で表現するコンテンポラリーダンスを私自身も楽しみにしていますし、実際に3人で練習してみて本当に楽しい！普段氷の上で演技をしているので、陸で表現をする機会があまりなく、私にとって新たな挑戦となりますが、学んで吸収して、『これ以上できない！』という表現を皆さんにお届けしたいです」とコメントを寄せています。

そして、Travis Japanの川島如恵留も、今回の企画参加を発表！子どもの頃のミュージカル出演や、ジャズダンス、バレエ、アクロバットなど多彩なダンスの素養を生かして、どんなパフォーマンスを見せるのでしょうか。「僕はブラジルのサンバとブレイクダンスのコラボに参加させていただきます。異種総合格闘技のような、ものすごいセクションになると思っています。即興で、リハーサルでは出せないような熱量が本番に出るんじゃないかと期待しています。空気感と爆発力をお届けできたら。」日本のサンバのトッププレイヤー 仲見世バルバロスらサンバダンサーたちと、障がいがあるブレイクダンサー イルアビリティーズ・サムカ、MORIKO JAPANと共に、楽しく熱いステージを作り上げます。

このほか、日米からトップクラスのチアダンスチームも集結。尚美学園大学チアダンスチームと、プロアメリカンフットボールリーグNFL所属チーム ロサンゼルス・ラムズのチアリーダーズが来日、ともにパフォーマンスを披露します。

郄橋も、この豪華なボーダーレスLIVEにむけて、あらためて意気込みを寄せました。「国境をこえ、性別をこえ、ハンディキャップも言葉の壁もこえたステージです。『楽しい！』と僕たちが思いながら表現しているときに、見ている人も『楽しい！』と共感して、心と体が揺れ、躍る瞬間をお届けします。サンバ×ブレイキン、異色のコンテンポラリーといった、ジャンルレスなステージになりますが、さらには歌舞伎×HIPHOPも準備中です。さまざまな文化が融合して、みんなでパフォーマンスすることってすごく楽しいよね、それぞれリスペクトをもって思いあうことには力があるよねって伝えたいです。お楽しみに！」

◆目的別募金 本日14時より受付開始

本日8月24日（日）14時より、今年の目的別募金に参加いただけるようになります。チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」は、以下のページから。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウンでお選びいただけるようになりました。

https://bokin.24hourtv.or.jp/

なお、「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）も、引き続き受け付けております。

さらに本日8月24日（日）14時から、日テレ公式YouTubeにて、募金のやり方をわかりやすく解説した動画も公開致します。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーマラソンランナーの横山。「マラソン子ども支援募金」など目的別募金の情報や、キャッシュレス募金に加えて従来の対面募金、銀行振り込みによる募金の方法、そして「24時間テレビ」募金を実施するにあたっての不正防止策もまとめました。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA（8月24日14時公開）

◆「24時間テレビ48」番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/