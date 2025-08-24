「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）

ユニホームを泥だらけにした阪神・熊谷敬宥内野手には、スタンドから惜しみない声援が届く。神宮球場の名物、試合後の三塁側通路。攻守で見せた必死のプレーがファンの胸を打った。延長十二回無死は中前打でチャンスメーク。勝てなかったが、負けなかった。殊勲は言った。「明日も継続したい」。その目は次戦を見据えていた。

遊撃手として４試合連続のスタメン出場。まずはバットでチャンスメークした。１点リードの五回、１死で打席に立つと１−１から３球目。内寄りの変化球をフルスイングした。右翼線に伸びた打球はライン際で大きく弾み、太田が後逸する間に俊足を飛ばして一気に三塁到達。７月５日のＤｅＮＡ戦以来、プロ２本目の三塁打を記録した。

４戦連続安打。前夜は同点で迎えた延長十回、１死満塁で決勝打を放った。キャンプ中の故障離脱で出遅れたシーズン。代走、守備固めに外野出場を経て、正遊撃手の座も見えてきた。後押しするのは高い守備力。七回２死だ。「なにか来そうな感じがした」と、太田が放った三遊間のライナーに迷わず頭からダイブ。地面スレスレの打球を捨て身でキャッチした。

マウンド上の及川も口をあんぐりと開けて驚きの表情を見せる。熊谷は勢い余って一回転で受け身。スーパープレーでピンチの芽をつんだ。延長十一回からは一塁に回り、「どこでも守れるのが僕の強みでもある」と胸を張った。代走も守備固めも要らない。一歩ずつ居場所を奪い取ってきた努力の結晶がここにある。