¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¼¹Ç°¤Î·ÑÅêºö¤â¡È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡É¤¬¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤òÂ÷¤·¤¿´äºê¤¬Æ±ÅÀ¤òµö¤·¡¢±äÄ¹½½Æó²ó¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤òÉ½¾ð¤Ë¾è¤»¤º¤Ë¡¢¡ÖÆ±ÅÀ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡££±ÅÀº¹¤ÏÃ¯¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¼¥í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¶»Ãæ¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾¤òÏ»²ó¤Ç²¼¤²¡¢¼·²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££²ÈÖ¼ê¤ÎµÚÀî¤¬£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Â¼¾å¤ò·Þ¤¨¤ëÈ¬²ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¶ÍÉß¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦Ä¹²¬¤òÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¤â¡¢£±»à°ìÎÝ¤«¤éÂ¼¾å¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥ª¥¹¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±¦ÂÐ±¦¤Î¾¡Éé¤òÁªÂò¡£¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÅð¤ÈÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤Ç£²»à»°ÎÝ¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Í·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆµçÃÏÃ¦½Ð¡£¶å²ó¤Ï´äºê¤ËÇ¤¤»¤¿¤¬¡¢¸Å²ì¤ÈÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ë»Íµå¤Ç£±»àËþÎÝ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Îµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ï£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤â¡¢¶å²ó¤ËÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤Îµå¾ì¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸å¤í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡£´£²»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÀÐ°æ¤Ï²¹Â¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏºîÀïÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¯¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Î¤¤¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¥É¥í¡¼·èÃå¤Ç¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï°ì¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£±£¸¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¥í¡¼¥É¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤â·èÄê¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ¤òÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î£Ö¥í¡¼¥É¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¤À¤±¤À¡£