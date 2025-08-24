「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）

同点に追いつかれた瞬間、阪神・伊藤将司投手はベンチから表情を変えることなく、じっとグラウンドを見つめた。６回１失点の力投も５勝目とはならなかった。

「しっかり両サイドに投げきることができた」と、この日は序盤からコースを丁寧に突く投球だった。主砲の村上に対しては初回２死二塁のピンチで三振に仕留めるなど、３打数無安打と完全に封じ、仕事をさせなかった。

２点リードの二回、山田に左翼席へソロを浴びたが、そこから連打で招いたピンチは切り抜けた。中盤の五、六回も得点圏に走者を置いたが、落ち着いてゼロで抑えた左腕。「粘って試合をつくることはできた」と、淡々と振り返った。

ツバメキラーぶりは顕在だ。今季は５試合に登板し、２勝負けなし。防御率は０・７２となった。「向こうも攻略してくると思うので、工夫しながらやれた」。今月だけで３度目の対戦だったが、さすがの好相性。相手の狙いもかわし、役割は果たした。

九回に守護神の岩崎が同点に追いつかれ、好投も白星には結び付かなかった。８日・ヤクルト戦（京セラ）は完封目前の九回に失点。前回登板の１５日・巨人戦（東京ド）でも４点の援護をもらいながら、勝ちきれないなど、これで５戦勝ちなしとなった。チームのために腕を振るが、次こそは白星をつかむ。