◇第107回全国高校野球選手権 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

幼いころに思い描いた光景だった。甲子園で、沖縄尚学・宜野座恵夢（えいむ）は天に指を突き上げた。「甲子園、最高の舞台、阪神の本拠地…そこで優勝。宝物です」

大の阪神ファンだ。その名の通り、阪神キャンプ地、沖縄・宜野座村で生まれ育った。父・恵造さんは同村教育委員会の球場担当でグラウンド整備もしていた。阪神園芸・金沢健児甲子園施設部長とも交流がある。本人も小学生時代から、キャンプ中の野球教室に参加。当時から捕手で、梅野らに基礎的な動作を教わった。「小さなことです。でも教えていただいたことを大きな舞台でできたことをうれしく思います」

決勝でも4番を任された。1回戦・金足農戦は7番で無安打だった。比嘉公也監督から「前に突っ込んでいる」と助言をもらい「軸足に重心を残した」。するとボールの見極めもでき、打ちまくった。3回戦から5番、準決勝で4番に座った。

「4番はチャンスで回ることが多い。走者を還すことを心がけていました」。好機でアルプス席から届く「ハイサイおじさん」の応援歌に「沖縄独特のリズムで乗っていけた」と積極的になれた。

6回の決勝打は2死から宮城泰成の二盗直後。「足の速い宮城なので1本（単打）で還ってくれる」とミートに徹した。8回の適時二塁打は「投手がしんどい時。あと1点と思っていた」。2回も同点足場の内野安打。全得点に絡む3安打でMVP級の働きだった。

将来は阪神？との問いに「目に留まる選手になりたい」と今は進路を社会人に定める。大騒ぎの沖縄や故郷の宜野座村を思い、「恩返しができた」と喜んだ。 （内田 雅也）

≪阪神・梅野が祝福≫

○…阪神・梅野が、沖縄尚学の優勝を喜んだ。沖縄・宜野座村の春季キャンプ中に開かれた野球教室で小学生時代の宜野座を指導した縁があり、「プロ12年間で一番、高校野球を見た年。本当に楽しませてもらった」と頬を緩めた。決勝もテレビ観戦しており、4番に座って3安打2打点と優勝に貢献した宜野座の活躍に「大舞台に強い。甲子園の舞台で活躍できるのは限られた人だけ。凄く力がある」と手放しで称えた。