¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¡Ê27¡Ë¤È¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷8¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÊª¸ì¡£Æ£¸¶¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¡£ÃËÀ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ê¿ÀÈø¡Ë¤È¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÃËÀ¤ÎËå¤«¤é»×¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¡£
¡¡¡ÖÎø°¦¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Îø°¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ä¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤ÎºîÉÊ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¹¬µ±¡Ê23¡Ë¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡Ê20¡Ë¡¢Çò½§¿×¡Ê32¡Ë¡¢»ÔÀîÍ³°á¡Ê39¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£