¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡¦·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø3¡½1ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÚÀ»ÃÏ¤Î²Æ¸ÀÍÕ¡Û3¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤ÎÍ··â¼ê¡¦¿¿´î»ÖÂóÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤éÁ÷µå¤ò¼õ¤±¤¿ÆóÎÝ¼ê¡¦Èæ²ÅÂçÅÐ¡Ê¤¿¤¤¤È¡á3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç°ìÎÝ¤Ø¸«»ö¤ÊÁ÷µå¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ¸å¤Ï¡È¥¥¿¡¼¥Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Ï°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥¥¿¡¼¥Ã¡ª¡É¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡ÈÍ¥¾¡¡¢¥¥¿¡¼¥Ã¡ª¡É¤Ç¤·¤¿¡×¡£·ø¤¤¼é¤ê¤Ç2Ç¯À¸Åê¼ê¤ò»Ù¤¨¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ËÉé¤±¤Ì¡È¥¥¿¡¼¥Ã¡ª¡É¤À¤Ã¤¿¡£