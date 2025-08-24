ÂáÊá¤ÎÃË¡¡µ¢Âð¤¹¤ë½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡ºå¿ÀÅÅÅ´¡Ö¿À¸Í»°µÜ±Ø¡×ÃË¤Î»Ñ¤âËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»¦³²¡¡
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô(35)¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î20Æü¡¢24ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¤Î¸å¤ò10Ê¬°Ê¾å¤Ä¤±¤Æ½÷À¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ßÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬ºå¿ÀÅÅÅ´¤Î¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Ç¹ß¤ê¤¿ºÝ¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤âËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£