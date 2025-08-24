◇第107回全国高校野球選手権 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

【熱闘博覧会】父も知る満員の甲子園を見渡し、沖縄尚学の田中彪斗（あやと＝3年）は感動していた。「重圧ではなく、楽しみながら試合をできました」。阪神・田中秀太内野手守備走塁コーチを父に持ち、親子ともに三塁コーチを務めている。父の教えは「迷ったら回せ」。左腕をグルグルと大きく回しながら、決勝で3本の適時打を生んだ。

兵庫県出身ながら、「甲子園に出たい」と沖縄にやって来た。親元を離れた高校生活では、両親への隠し事が一つある。阪神の試合を見るため、球団公式動画配信サービス「虎テレ」に入会したことだ。「課金とかしたことないし…」と両親に支払いを頼めず、小遣いから月額660円を捻出している。こっそりと阪神戦を視聴する息子は「暴走気味だなと思ってもセーフになる」と父の仕事ぶりに感心するばかりだ。

決勝前夜に、父から「悔いのないように」と連絡が入った。「兵庫から沖縄に来て良かった」。指笛が鳴り響く決勝の舞台に立ち、満員の甲子園に立ち続ける父の凄みを知ることができた。 （河合 洋介）

◇田中 彪斗（たなか・あやと）2008年（平20）2月27日生まれ、兵庫県出身の17歳。小1から芦屋ファイターズで野球を始め、投手や遊撃手を務める。中1時は兵庫西宮ボーイズ、中2からは関メディベースボール学院に所属。沖縄尚学では1年春から背番号19でベンチ入り。3年春夏と2季連続で甲子園に出場し、今夏は背番号15。1メートル75、63キロ。右投げ左打ち。

○…阪神の田中1軍内野守備走塁コーチが自身と同じ三塁コーチを務めた次男・彪斗（あやと）を祝福した。「試合には出ていなかったけどメンバーにも入れた。沖縄まで行って最高の夏になったんじゃないですかね」。阪神はこの日、ナイター試合ということもあって遠征先のホテルでテレビ観戦した秀太コーチ。「“優勝旅行に連れて行ってほしい”と（彪斗が）言っていたみたいなので、連れていけるように頑張ります」と、親子での日本一を期した。