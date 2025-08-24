ËÜÅÄË¾·ë¤¬¡Ö»ä¤ÎÎø°¦¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾®Àâ¤Ï¡© ¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤òÉÁ¤¯ÀÚ¤Ê¤¤·²Áü¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー
°ª¤ï¤«¤Ê¡õ¿ÀÈøÉö¼î¤ÎW¼ç±é¤Ç¤ª¤¯¤ë¡¢10·î12Æü¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×(Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬～¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È)¡£ ÀÚ¤Ê¤¤·²Áü¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òºÌ¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡£¤½¤·¤Æ¡¢Çò½§¿×¡¢»ÔÀîÍ³°á¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÇØ·Ê¤ä¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤ÈËÜÅÄË¾·ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÎø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤Ï¤É¤³¤«¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ËÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¡È½ª¤ï¤ê¡É¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢Ã¯¤·¤â¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£W¼ç±é¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤¬±é¤¸¤ë¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃË½÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òËÂ¤°¤Î¤¬¡¢º£²ó½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿6Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±é¤¸¤ëÌò¤É¤³¤í¤äÎøÊª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£
Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡õËÜÅÄË¾·ë¡§¶á¤¹¤®¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÍÄ¤Ê¤¸¤ß
Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ª¤È¿ÀÈø¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢±©ÂôÍ³±§¡Ê¤Ï¤¶¤ï¡¦¤æ¤¦¡Ë¤ÈÂçºê¿¿±û¡Ê¤ª¤ª¤µ¤¡¦¤Þ¤ª¡Ë¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¾ñ¥¡Ê¤Ë¤·¡¦¤Ï¤ä¤Æ¡Ë¡£¿¿±û¤È¤Ï¼Â²È¤¬¶á¤¯¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¡£Ãç´ÖÁÛ¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÍ§Ã£¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢°ì¸«¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤½¤ó¤Êñ¥¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¿¿±û¤ÎËå¡¦Âçºêè½ÄÅ¡Ê¤ª¤ª¤µ¤¡¦¤ê¤Ä¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅÄ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤Ä¤¤¥¥Ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦è½ÄÅ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í°ìÇÜÍ¥¤·¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éñ¥¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ñ¥¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¸°Õµ¤¤Êè½ÄÅ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÎø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤ó¤À¤é²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¡¢º£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î from ¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤È¡Ö¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤¹¤ëÆ£¸¶¤È¡¢»ÒÌò¤«¤é³èÌö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿ËÜÅÄ¤¬¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯±é¤¸¤ë¡£
¢§Æ£¸¶¾æ°ìÏº¥³¥á¥ó¥È
Îø°¦¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Îø°¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ä¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀ¾ñ¥¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ§Ã£»×¤¤¡£¤¿¤ÀÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤»þ¤â¡Ä¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢§ËÜÅÄË¾·ë¥³¥á¥ó¥È
»ä¤ÎÎø°¦¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾®Àâ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤½¤¦ÁÛ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤â¡¢»£±ÆÃæ¤â¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢Âçºêè½ÄÅ¤òÀ¸¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü½é²ò¶Ø¡ª
º£²ó¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤â½é²ò¶Ø¡ª°ª¤ï¤«¤Ê±é¤¸¤ëÍ³±§¡¢¿ÀÈøÉö¼î±é¤¸¤ë¿¿±û¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó²ò¶Ø¤Î6¿Í¤âÅÐ¾ì¡£4ÁÈ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê³È¤¬¤ë¡Ö¤¹¤ÙÎø¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÏTVer¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
TVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸: https://tver.jp/series/srrg7urqp3
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊABC ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È ¡Ë
2025Ç¯10·î12Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬
¡úÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¡¸ø¼°HP¢¡¡¡ https://www.asahi.co.jp/subekoi/
TVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸: https://tver.jp/series/srrg7urqp3
°ª¡ß¿ÀÈø¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª