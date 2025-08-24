◇第107回全国高校野球選手権 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

頂点を極めても沖縄尚学・比嘉公也監督は冷静だった。喜ぶ選手たち、熱狂するアルプススタンドに視線を走らせながら「不思議な気持ち。成し遂げたという感じじゃない」と客観的に受け止めた。

その一瞬が輝けば、輝くほど、濃い影もできる。全国制覇を果たしたとは言え、まだ高校生。比嘉監督自身が経験しているだけに、浮かれることはなかった。「これで勘違いはするなよ」。優勝旗とともに戻った宿舎で、選手に伝えた。

すでに沖縄高校球界のレジェンドだ。99年選抜では沖縄尚学のエースとして沖縄勢初の全国制覇に貢献。監督としても東浜巨、嶺井博希（ともにソフトバンク）を擁して08年選抜を制した。ここまで春夏通算11度出場し22勝。春夏の全国大会で選手として優勝かつ、監督として複数回の優勝を果たすのは、中京商（愛知）の杉浦藤文監督（選手＝59年春、監督＝66年春＆夏）以来2人目となった。

ただ、指揮官として勝てない時期も味わった。だから今は「20代の監督時代は俺についてこい、という一方通行だったと思う。今は主体性ということを意識している」。企業が求める学生の資質として（1）コミュニケーション能力（2）チャレンジャー精神（3）主体性――が重視されていることを指導者講習で学んだことがきっかけだった。

戦後80年の沖縄に感動を与えた指揮官は「平和だからこそ、野球ができるんです」と言い切った。 （鈴木 光）

◯…沖縄尚学・比嘉公也監督は同校の投手として99年春に優勝し、監督としても08年春に母校を率いて優勝。春夏の全国大会で選手として優勝かつ、監督として複数回の優勝を果たすのは、中京商（愛知）の杉浦藤文監督（選手＝59年春、監督＝66年春＆夏）以来2人目。