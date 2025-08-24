【大会総括】閉会式が終わり、両校が記念写真のためマウンド付近に集まった時だ。観客が突如、腕を上げ「ウエーブ」を始めた。三塁側の沖縄尚学アルプスから外野席を伝って日大三アルプスへ。ネット裏の記者席も波に埋もれ、速報を打つ記者も手を上げて応えた。

開会式の選手宣誓で智弁和歌山の山田希翔（3年）は「自然環境や社会状況が変わりゆく中で、高校野球の在り方も問われています」と言った。在り方が問われている中、変わるべきものと不変を貫くべきものとは一体何だろうか。

変わるべきもの、は大会に影を落とした。SNS上で複数の部内暴力が告発された広陵は2回戦を控えていた10日に出場を辞退、21日に中井哲之監督が退任した。学校側の認識と被害者側がSNS上で訴えた内容には乖離（かいり）があり、SNSの反響の大きさも浮き彫りになった。

上級生と下級生、また、メンバーとメンバー外の関係性。従来の形にそぐわないからといって「異物」扱いし、取り除くだけではワンチームはつくれない。指導者には時代に合ったチームマネジメントが求められている。

変わってはいけないものもある。過去最多の8試合を数えたタイブレーク。延長11回を戦った横浜―県岐阜商の準々決勝の激闘はファンの心を打ち、今度はSNSが感動の拡散器になった。議論されている7イニング制なら起こり得ない名勝負だ。社会や大会運営が変わっても、球児たちの真剣勝負はいつの時代も人の心を動かすと決勝の風景が代弁した。

今大会から暑さ対策で4試合日にも2部制を拡大。綾羽―高知中央は午後10時46分に終わり、議論を呼んだ。試行錯誤しながらでも、環境を提供し続けることこそ、我々大人たちの責務である。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）

≪高野連宝馨会長「暴力や暴言は何も生み出さない」≫今大会は部内暴力をSNS上で告発された広陵（広島）が1回戦勝利後に出場辞退。大会中の不祥事による出場辞退は春夏通じて初めてのことで、日本高野連の宝馨会長は閉会式での講評で「暴力や暴言は何も生み出さない。改めて全国の指導者、部員の皆さんに強くお伝えしておきます」と異例の言及をした。