「日本はクレイジーだ」「全て完了だと？」日本代表のW杯に向けた“凄まじい準備”に韓国メディアが驚愕！「本気で優勝を目指している」「韓国は日本ほど…」
日本代表の念入りな準備に驚嘆したようだ。
韓国メディア『OSEN』は「日本サッカーのディテールはクレイジー！だ。2026年ワールドカップの16スタジアム視察がすでに完了。世界一を目指す決意を改めて示す」と見出しを打った記事を掲載。「日本サッカーは、ワールドカップ優勝を本気で目指している」と報じた。
「驚くべきことに、日本サッカー協会はすでに、ワールドカップ開催地であるアメリカ、カナダ、メキシコの16のスタジアムについて事前調査を終えている。これは、大会期間中の現地の気象やスタジアムの状況を徹底的に調査し、問題発生の可能性を防ぐことを意味する」
同メディアは「大会の開催地を掌握するのは極めて重要だ。北中米ワールドカップは３か国で開催される。組み合わせ抽選がまだ確定していないため、韓国の試合開催地が未決定であることが不透明感を生んでいる。だが、日本は全16スタジアムを視察し、潜在的なリスクを事前に軽減するという綿密な準備を見せた」と日韓の違いを指摘している。
「ソン・フンミンも、間近に迫った北中米ワールドカップを意識し、メジャー・リーグ・サッカーに参戦した。代表チームのキャプテンであるソン・フンミンが米国の舞台に精通していることはプラス材料となる。しかし、韓国サッカー協会は日本サッカー協会ほど準備が整っていない」
両国の準備の差に危機感を抱いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
