°ª¤ï¤«¤Ê¡ß¿ÀÈøÉö¼î¡Ø¤¹¤ÙÎø¡Ù¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢Çò½§¿×¡¢»ÔÀîÍ³°á¤é½Ð±é
¡¡10·î12Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡¢Çò½§¿×¡¢»ÔÀîÍ³°á¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤¬W¼ç±é¤Ë¡¡10·î´üÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬140»ú¤ÇÍÍ¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿ÅßÌîÌë¶õ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÄ¶Ã»ÊÔ½¸¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃË½÷¤ÈÈà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿8¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¸¶ºî¤ÎÁ´3´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿146¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢8¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤·¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ª±é¤¸¤ë±©ÂôÍ³±§¤È¿ÀÈø±é¤¸¤ëÂçºê¿¿±û¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¾ñ¥¡£¿¿±û¤È¤Ï¼Â²È¤¬¶á¤¯¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¡£Ãç´ÖÁÛ¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÍ§Ã£¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢°ì¸«¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£¤½¤ó¤Êñ¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢¿¿±û¤ÎËå¡¦Âçºêè½ÄÅ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅÄ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤Ä¤¤¥¥Ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦è½ÄÅ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í°ìÇÜÍ¥¤·¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê½÷¤Î»Ò¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éñ¥¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ñ¥¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¸°Õµ¤¤Êè½ÄÅ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÎø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡»³²¼¤ÈÂçÄÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í³±§¤È¿¿±û¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»1Ç¯À¸¡£»³²¼±é¤¸¤ëÁó¤Ï¡¢¾®Àâ¹¥¤¤ÎÃË¤Î»Ò¡£¼þ¤ê¤ÈÆëÀ÷¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÁó¤Ï¡¢¤è¤¯¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç°ì¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ë¤Ï¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÍ±é¤¸¤ëº»ÃÎ¡£¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¬¤Á¤ÊÁó¤Ë·òµ¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡¢¾¯¤·ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤½÷¤Î»Ò¤À¡£
¡¡Çò½§¤¬±é¤¸¤ëÌîËÌ½ÙÂÀÏº¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡È¤·¤´¤Ç¤¡É¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡£Æ±Î½¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢°ì¸«½çÉ÷ËþÈÁ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÌîËÌ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë½÷À¤ËÆÏ¤«¤ÌÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢°ª±é¤¸¤ëÍ³±§¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÀî¤¬±é¤¸¤ëµÜÆâ°ê»Ò¤Ï¡¢ÌîËÌ¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥¤¥äー¡£¼«Í³ËÛÊü¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢»Å»öÇ®¿´¤Ç³¤³°¤òÈô¤Ó²ó¤ë°ê»Ò¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤âÊª¤Ë¤â¼¹Ãå¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TVer¤Ç¤ÏËÜÊÔ±ÇÁü¤â½é¸ø³«¡£°ª±é¤¸¤ëÍ³±§¡¢¿ÀÈø±é¤¸¤ë¿¿±û¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿6¿Í¤âÅÐ¾ì¡£4ÁÈ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üÆ£¸¶¾æ°ìÏºÎø°¦¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Îø°¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ä¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀ¾ñ¥¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ§Ã£»×¤¤¡£¤¿¤ÀÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤»þ¤â¡Ä¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¿´¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡üËÜÅÄË¾·ë»ä¤ÎÎø°¦¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾®Àâ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤½¤¦ÁÛ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤â¡¢»£±ÆÃæ¤â¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¡Ö¶¦´¶¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢Âçºêè½ÄÅ¤òÀ¸¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü»³²¼¹¬µ±¤¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¤¬¤Þ¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¤Þ¤Ö¤·¤µ¤äº£´¶¤¸¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áó¤ÏÆÉ½ñ¤¬Âç¹¥¤¤Çº³ºÙ¤Ê»ö¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¤ËÆÃÊÌ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Î¤¢¤Îº¢¤ÈÎÉ¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï10·î¤Ç¤Þ¤À¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç³§¤µ¤ó¤âËÍ¼«¿È¤â²¿µ¤¤Ê¤¤ÌÀÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÂçÄÍË¨¹áÀÚ¤Ê¤¯¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï²¿¤«¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤äÈá¤·¤ß¤ò¾è¤êÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëº»ÃÎ¤Ï¤È¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç³èÈ¯¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤Ë¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡üÇò½§¿×Îø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë±ï¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Îø¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌîËÌ¤Ï¡¢Îø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀîÍ³°á¸¶ºî¤Î140»ú¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤ªÏÃ¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÂæ»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÉúÀþ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤ê»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅ¸³«¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤ëµÓËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ê»Ò¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ç¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ê»Ò¤Î²áµî¤ä¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¤Ê¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
