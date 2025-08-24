◇第107回全国高校野球選手権 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）に3―1で競り勝ち、初の夏の日本一を勝ち取った。左右の2年生二枚看板が、頂上決戦でも躍動。先発した右腕・新垣有絃（ゆいと）が7回2/3を1失点と試合をつくると、最後は最速150キロ左腕の末吉良丞が締め、強力打線のつながりを断ち切った。戦後80年の特別な年。初のナイター開幕戦、朝夕2部制拡大など新時代に突入した大会を勝ち抜き、2010年興南以来15年ぶりに、深紅の大旗を沖縄へと持ち帰る。

島人（しまんちゅ）たちの歓喜の叫びが107回目の甲子園のフィナーレとなった。2点リードの9回1死一、三塁。末吉はスライダーで注文通りの遊ゴロ併殺打に打ち取った。どんな状況でも表情を崩さなかった男が感情を爆発させる。「夏の舞台で最後に自分が投げる姿を入学前から想像していた。いい景色でした」。大歓声を全身で味わった。

4万5600人の大観衆が見守る中、何物にも代えがたい緊張を味わったのは、新垣兄弟の弟で背番号10の先発・有絃だった。初回に先制を許したが、140キロ台の直球にスライダーなどを織り交ぜ8回途中1失点と好投。ヤクルト・奥川のフォームが基礎にある右腕は4試合に登板した夏の聖地を「自分の力を引き出してくれた」と振り返り、こうべを垂れた。

その後を受けた末吉も今夏に向けて磨きを掛け投球回転数が最大3000にまで達した決め球のスライダーを最後まで信じ切り、リードを守った。末吉は6試合計34イニング、新垣有は4試合で計22イニング。全6試合を2人で担いチーム防御率0・96。末吉は新垣有に「また2人で頑張っていこう」と新チームへの熱い思いを伝えた。

日本一への道のりは屈辱の敗戦から始まった。昨夏の沖縄大会3回戦で、エナジックスポーツに0―7のコールド負け。末吉は3番手で7点目を奪われ、「こういう負け方は絶対にしたくない」と心に誓った。比嘉公也監督も「エナジックさんが出てきて急に伝統校と呼ばれるようになった」と新興勢力の台頭に危機感を募らせた。そこで「沖尚」の原点である守備からもう一度鍛え直した。今夏の沖縄大会は無失策。甲子園では準決勝・山梨学院戦で4失策も、この日の9回に併殺を取り切った場面に指揮官は「掲げていた野球の象徴」とうなずいた。

史上初のナイター開幕、朝夕2部制拡大と新時代に突入した今夏の甲子園大会。沖縄にとっては、戦後80年の特別な年だった。末吉は「何か縁があるのかな」と、青い海が鮮やかな故郷（ふるさと）に、思いをはせた。 （杉浦 友樹）

◯…夏の甲子園大会初優勝の沖縄尚学は、これで春夏通算3度目の決勝戦で全勝。甲子園大会の決勝では勝率1.000を誇る。

◯…沖縄尚学は末吉、新垣有の2年生2投手のみの登板で優勝。2年生投手の登板のみによる夏の甲子園大会優勝は、13年の前橋育英（群馬）以来12年ぶり。

◯…沖縄尚学は大会0本塁打で優勝。1974年の金属バット導入後では92年西日本短大付（福岡）、03年常総学院（茨城）、24年京都国際（京都）に続く2年連続4校目。