第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日の２３日、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に１―３で敗れ、１４年ぶり３度目の優勝はならなかった。

一回に本間律輝主将の適時二塁打で幸先良く先制したが、直後に追いつかれると、以降は連打が出ない苦しい展開。それでも九回には一死一、三塁の見せ場をつくるなど最後まで必死に粘る姿を示し、客席からは大きな拍手が送られた。

「手も足も出なかった」

「取り返すしかない。バットで貢献するんだ」。２点を追う八回一死一塁の打席で、田中諒選手は焦っていた。高めの変化球をたたいた球は遊撃手のグラブに収まった。「くそっ！」と叫び、地面を蹴った。大舞台での４打数無安打。大ブレーキに「自分の弱さが出た」と涙が止まらなかった。

「強打の三高」で１年の秋から４番に座る。今大会の準決勝までの４試合で、本塁打２本を含む８安打５打点と躍動した。だが、この日は違った。相手投手は同じ２年生。球威と投球のキレはこれまでに経験したことがないほどで「手も足も出なかった」と振り返る。

加えて、沖縄流の応援でアルプスが一体になった決勝独特の雰囲気にのまれた。先制直後の一回の好機に二飛に打ち取られるなど、４打席ともに飛球に倒れた。

春の都大会準決勝の東海大菅生戦。１点を追う七回の好機で二直に倒れ、試合後に誰よりも号泣した。直後の練習試合でも凡打が続くと、ふてくされた。そんな時、本間主将から「お前が４番なんだから」と声をかけられ、ハッとした。

その後は誰より打撃練習に力を入れた。西東京大会の決勝では、適時三塁打で東海大菅生への雪辱を果たした。「先輩に変えてもらった。あの言葉のおかげで、自覚も自信も持てた」

新チームでは間違いなく中心になる。誰にも負けない精神力と、凡打しないようなスイング力を磨き上げるつもりだ。「来年ここに戻ってきて、自分たちが三木さんを日本一の男にします」。この負けを糧に再び頂を目指す。（黒山幹太）

捕手・竹中、信頼のリード

「四球になっていい。思い切って勝負しよう」。二回一死二塁、竹中秀明捕手はすかさずマウンドに駆け寄って声をかけた。西東京大会初戦以来の登板に緊張する谷津輝投手は「竹中のミットを信じて投げる」と決意。３回を３安打１失点にまとめた。

竹中捕手は西東京大会からフル出場し、投手陣一人ひとりの性格や持ち味に合わせた配球を心がけてきた。だが、甲子園の大舞台で、投球機会の少ない投手を引っ張るのは容易ではない。

今夏、１〜３年生６人とバッテリーを組む際、意識したのは「性格がみんな違うので、普段の私生活で相手のことを理解しようとコミュニケーションを取ること」。公式戦で初めて根本智希投手が先発した県岐阜商との準決勝では、「まっすぐで攻めたい」という根本投手に、横浜の速球派投手たちを打ち崩した相手打線の強みを説明。変化球を中心に組み立て、得意の直球を生かした。

どの投手とも、良いところ悪いところを気軽に言い合える信頼関係ができていたから、甲子園でのリードは楽しかった。「メダルは金が良かった」と悔しさをにじませつつ、「夢を与えてくれる最高の場所だった。仲間と最後までできてよかった」と表情は晴れやかだった。（青山大起）