◇第107回全国高校野球選手権 決勝 沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日 甲子園）

沖縄尚学・比嘉監督の恩師で、現在は愛知黎明野球部を率いる金城孝夫監督（71）は、愛知県内の学校で選手たちとともに歓喜の瞬間を見つめた。99年選抜で同校を初の日本一に輝いた名将。まな弟子の偉業に「今年のチームは最初から全国を狙う、狙えるチームじゃないの？と言っていた」と祝福した。

自身は選抜優勝を機に、沖縄の高校野球史をもう一度見つめ直したという。沖縄勢で初めて夏の甲子園に出場した58年の首里は、当時は米国の統治下にあった沖縄に「甲子園の土」を持ち込めず、海に流さざるをえなかった。以降、紆余（うよ）曲折をへて今の沖縄野球がある。豊見城、沖縄水産を率いて春夏通算27勝を挙げた栽弘義さんから、現役時代に指導も受けた金城監督は「“先人の積み重ねで今がある”というのは、忘れてほしくない」と比嘉監督にも伝えてきた。

教え子の頑張りは教師冥利（みょうり）に尽きる。ただし。「まだ現場にいますから悔しさを感じるときもあります」。勝負師の一面をのぞかせつつ、その表情はどこかうれしそうだった。