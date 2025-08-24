Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤
¡¡Æü´Ú´Ø·¸¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´Ú¹ñÂ¦¤Î°Õ»×¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤Ï½çÄ´¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç£²»þ´Ö²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀµ¤·¤¿¡¢Êñ³çÅª¤Ê¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æü´Ú¤¬¼óÇ¾´Ö¤Î¹ç°Õ¤òÊ¸½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Îò»ËÌäÂê¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ê¸½ñ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¼óÇ¾´Ö¤Î¹ç°Õ¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü´Ú¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÐÏÃ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹ñ¤Î»Üºö¤äÃÎ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¨ÎÏ¤Ï¡¢Íû»á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¹ñ±×½Å»ë¤Î¼ÂÍÑ³°¸ò¡×¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´ÚÎ¾¼óÇ¾¤¬º£²ó¡¢£²¹ñ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü´Ú¤ÎËÉ±ÒÅö¶É´Ö¤Ë¤Ï¤·¤³¤ê¤â¤¢¤ë¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú¤¬³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¾¥²üµ¡¤Ë²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Õú¼â±ÙÁ°À¯¸¢¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤ÏÃª¾å¤²¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ú£³¤«¹ñ¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¾ðÊó¤òÂ¨»þ¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íû»á¤Ï²áµî¤Ë¡¢È¿ÆüÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüÊÆ´Ú¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÃÛ¤¤¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¸åÌá¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü´ÚÁÐÊý¤¬ÅØÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æü´Ú¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤È´Ú¹ñ·³¤ÇÇ³ÎÁ¤äÃÆÌô¤òÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¦ÊªÉÊÌòÌ³Áê¸ßÄó¶¡¶¨Äê¡Ê£Á£Ã£Ó£Á¡Ë¤ÎÄù·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎË¬Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íû»á¤¬Îò»ËÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀµÚ¤ò¤¹¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¡Ö´ÚÆü¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÁÐÊý¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤¤¡£