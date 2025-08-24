日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）でKing & Princeの郄橋海人さん（26）が行う『ボーダーレスLIVE』企画。その出演者が発表されました。

ダンス歴20年の郄橋さんが行う企画『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!! 』は、音楽を愛しダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが国内外から集結し、総勢96人で“一夜限りの特別な生パフォーマンス”を届けるというもの。その企画に、チャリティーパートナーの氷川きよしさん（47）、フィギュアスケーターの本田真凜さん（24）、Travis Japanの川島如恵留さん（30）が参加することが明かされました。

氷川さんが披露するのは、レディー・ガガさんの『Born This Way』。氷川さんは「これから人類が理解を深めていく、地球レベルでの課題だと思うので、“平和の一歩”に携わりたいです。自分にとっては苦手な英語にも挑戦することになるのですが、頑張って表現します」とコメントを寄せました。

世界的ダンサーであり演出家の森山開次さん、義足のプロダンサー・大前光市さんと3人でコンテンポラリーダンスに挑む本田さんは「普段氷の上で演技をしているので、陸で表現をする機会があまりなく、私にとって新たな挑戦となりますが、学んで吸収して、“これ以上できない！”という表現を皆さんにお届けしたいです」と明かしています。

川島さんは、ブラジルのサンバとブレイクダンスのコラボに参加。川島さんは「リハーサルでは出せないような熱量が本番に出るんじゃないかと期待しています。空気感と爆発力をお届けできたら」と盛り上がりに期待を寄せました。

郄橋さんは「国境をこえ、性別をこえ、ハンディキャップも言葉の壁もこえたステージです。“楽しい！”と僕たちが思いながら表現しているときに、見ている人も“楽しい！”と共感して、心と体が揺れ、躍る瞬間をお届けします。サンバ×ブレイキン、異色のコンテンポラリーといった、ジャンルレスなステージになりますが、さらには歌舞伎×HIPHOP も準備中です。さまざまな文化が融合して、みんなでパフォーマンスすることってすごく楽しいよね、それぞれリスペクトをもって思いあうことには力があるよねって伝えたいです。お楽しみに！」と意気込みを明かしています。

郄橋さんと永瀬廉さん（26）が出演するバラエティー『キントレ』では、24時間テレビの事前番組として、このパフォーマンスをともに作り上げる出演者たちを紹介。チャリティーマラソンランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）も登場します。

『「キントレ」24 時間テレビ特別編！永瀬＆郄橋がマラソンランナー横山裕を直撃！』は24日午後2時放送です（関東ローカル）。