髙橋海人が『24時間テレビ48』で実施する企画「ボーダーレスLIVE」に氷川きよし、Travis Japan川島如恵留ら参加

高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が『24時間テレビ48』で行う企画「ボーダーレスLIVE」の内容が発表された。

■一夜限りの特別な生パフォーマンスをお届け！

8月30・31日に日本テレビで『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』が放送。これに先駆けて特別番組『「キントレ」24時間テレビ特別編！永瀬＆高橋がマラソンランナー横山裕を直撃！』が8月24日にオンエアされる。

King & Prince の高橋海人が今回の『24時間テレビ』で届けるのは、一夜限りの特別な生パフォーマンス。

およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される高橋に、 音楽を愛しダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが共鳴し、国内外から集結した総勢96人で「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」を披露する。

今回の特別番組では、このパフォーマンスをともに作り上げる出演者の一部をひと足早く紹介。

まずは、チャリティーパートナーの氷川きよし。日本の歌謡界に大きな功績を残し続けてきた氷川は、今回のステージで、世界的アーティストであるレディー・ガガの「Born This Way」を歌唱する。

フィギュアスケーターの本田真凛も参加が決定。世界的ダンサーであり演出家の森山開次と、義足のプロダンサーの大前光市と3人で、コンテンポラリーダンスに挑む。

そして、Travis Japanの川島如恵留も、今回の企画参加を発表。

日本のサンバのトッププレーヤー 仲見世バルバロスらサンバダンサーたちと、障がいがあるブレイクダンサー イルアビリティーズ・サムカ、MORIKO JAPANとともに、楽しく熱いステージを作り上げる。

子どもの頃のミュージカル出演や、ジャズダンス、バレエ、アクロバットなど多彩なダンスの素養を生かして、どんなパフォーマンスを見せるのか。注目だ。

この他、日米からトップクラスのチアダンスチームも集結。尚美学園大学チアダンスチームと、プロアメリカンフットボールリーグNFL所属チーム LAラムズのチアリーダーズが来日、ともにパフォーマンスを披露する。

日本テレビ『「キントレ」24時間テレビ特別編！永瀬&高橋がマラソンランナー横山裕を直撃！』

08/24（日）14:00～

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

