お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（53）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。現在は金髪のタレント、ホラン千秋（36）について言及した。

ホランは18日放送のTBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に肌色の透け感のある衣装で生出演。腕の部分に文字や模様がプリントされていたことから、ネット上では「タトゥー！？」などの反応があり、ネットニュースにもなっていた。

矢作はホランについてのネットニュースに反応し、「ホランが入れ墨入れたっていう」とボケた上で「ちょっと不良になったんじゃないかってラジオでやったもんね。（タトゥー）入れろって話したよね。言うこと聞いたのかなと思ったら、違ったんだよね、デザインだったんだね、服が」と切り出した。

そして矢作が「入れたい願望あるんだろうな、そういうデザイン着るっていうことは。金髪にしてさ」と語ると、小木も「入れたいでしょ。似合うんだから」と同調した。

おぎやはぎはTBS系「Nスタ」のMC卒業と同時に金髪化したホランに注目。4月17日深夜放送の同番組にゲストとして呼び、「不良化」をススメていた。