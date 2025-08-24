Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¤Î±é·à¡Ö¾ÆÆù¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡¡¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¸ø±é
Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢±é·à¡Ö¾ÆÆù¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£08Ç¯¤Î½é±é¤«¤é11Ç¯¡¢16Ç¯¤ËÂ³¤¡¢9Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¹ñÎ©·à¾ì¤È´Ú¹ñ¤Î·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤¬¶¦Æ±À©ºî¡£70Ç¯Âå¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ç¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò±Ä¤àºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó²ÈÂ²¤È¡¢Å¹¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎMHN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï20Æü¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉñÂæ±é½Ð¤Ç¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·¹ñÎ©·à¾ì¾®·à¾ì¤Ç10·î7¡Á27Æü¡¢Æ±Ãæ·à¾ì¤Ç12·î19¡Á21Æü¤Ë¸ø±é¤¹¤ë¡£Í½Äê¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó3»þ´Ö5Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï11·î¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤Ç³«±é¤¹¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Þ¤¿¡Ö¾ÆÆù¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢08Ç¯·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²³«´Û20¼þÇ¯¤ÈÆüËÜ¿·¹ñÎ©·à¾ì³«´Û10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¶¦Æ±À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£½é±éÅö»þ¡¢±é·à¤Ï´Ú¹ñ±é·àÉ¾ÏÀ²È¶¨²ñ¡Øº£Ç¯¤Î±é·à¥Ù¥¹¥È3¡Ù¡¢Ä«ÆüÉñÂæ·Ý½Ñ¾ÞÂç¾Þ¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤Ê¤É¤Î¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ºîÉÊÀ¤È·Ý½ÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£