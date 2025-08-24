タレント上沼恵美子（70）が22日放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」に出演。芸能界の仕事をする上で「一番大切にしていること」を明かした。

この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲストの上沼、三宅健らとともに大阪をめぐった。

一行は上沼の自宅に行き、上沼の半生を聞くなど、さまざまなトークに花を咲かせた。

その流れで、三宅健が「この仕事をする上での、一番大切にしていることって何ですか？」と質問すると、上沼は「やっぱり、礼儀やな」と即答。「私は若い子が挨拶に来てくれる時も絶対立つんです。大女優さんであろうが、おとといデビューした子であろうが、絶対立つ。だから私、“怖い”とか言われるのすごい腹が立つ。全然怖くない」と自身の礼儀についても明かした。

と言いつつも「ただ、（自分は）へそ曲げたら怖いですよ」とクギを刺したため、ヒロミがすかさず「その一言でみんなが震え上がるんですよ」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

上沼は、礼儀がない芸能人らに対して「へそを曲げた」場合、自分がどうなるかについて説明を始め「本番中、自分の番組になったら（その非礼な芸能人に話を）一切振らない。それを1回（マネジャーが）見たことあるの。（その非礼な芸能人の）挨拶がものすごいまずかったんでね。（マネジャーに）“今日面白いもん見せてあげるわ”って言って。（本番になったら）一切振らない、目を見ない。男の子やったけど…今もたまに出てんねん。生き残ってんねん」と話した

さらに「歌手でも1人おるわ。歌番組で、そでに行って“おはようございます”ってこっちが言ったのに、シュッと（反応せずに）行った。なんか分かんないけどブサイクな子。（大事なのは）やっぱり人柄」などと続けた。

チョコプラの松尾駿は「これ以上いくと（その非礼な）人の名前を聞かないと…」とつぶやき、笑わせていた。