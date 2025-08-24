¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ËÜÅÄË¾·ë¤é¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡10·î´üABC¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×
½÷Í¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¡Ê27¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±éºî¡¢ABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡Ê10·î12Æü³«»Ï¡Ë¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê29¡Ë¤ä½÷Í¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇò½§¿×¡Ê32¡Ë¤ä»ÔÀîÍ³°á¡Ê39¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»³²¼¹¬µ±¡Ê23¡Ë¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡Ê20¡Ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤âºîÉÊ¤òºÌ¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç±é¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Û¤í¶ì¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Æ£¸¶¤ÈËÜÅÄ¤Ï¡¢¶á¤¤´ÖÊÁ¤æ¤¨¤Ë1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£Æ£¸¶¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Îø°¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ä¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡¢¿´¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ëºîÉÊ¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤¿¡£¡¡ËÜÅÄ¤ÏÆ±ºî¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤¬¡ÖÎø°¦¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î1¤Ä¡×¤È¡È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»³²¼¹¬µ±¡Ê23¡Ë¤ÈÂçÄÍË¨¹á¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Î¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤ë¡£Çò½§¿×¡Ê32¡Ë¤È»ÔÀîÍ³°á¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢Îø¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ë¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¯¡£»ÔÀî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£