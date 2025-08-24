¾¾Â¼Íº´ð¡¢Âç±Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌò¼Ô¤ä¤á¤í¡×¡¡È¿È¯¤Ç¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×ÈÖÄ¹Ìò¤Ë¡¿Ï¢ºÜ£¶
ÇÐÍ¥¾¾Â¼Íº´ð¡Ê61¡Ë¤¬¡¢26¡Á31Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î»°±Û·à¾ì¤ÇÉñÂæ¡ÖÁÄ¹ñ¤Ø¤ÎÈÔ²Î¡ÁÆü·Ï¿Í¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¡¥â¥ó¥¿¥Ê¥¸¥ç¡¼¤ÎÀ¸³¶¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£¼Âºß¤·¤¿Æü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¢¥â¥ó¥¿¥Ê¡¦¥¸¥ç¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£Æü·Ï2À¤¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ï¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Æü·Ï¿Í¤Î442ÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£19Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë¼¡¤°2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¾å±é¤ËÎ×¤à¡¢¾¾Â¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦¹½À®¡á¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë¤«¤é81Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¸ÅÌ½ô·¯¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥±¥Á¥ç¥ó¥±¥Á¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤â¤¦²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ÉÁÇ¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¼ã¤¤»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÜ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤é¼ê¤â½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈËÍ¼«¿È¤â¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ç¤·¤¿¡£´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂç¤¢¤¯¤Ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤½¤·¤¿¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤¡¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¯¤Ó¤¹¤ó¤Ê¤è¡£Ìò¼Ô10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø10Ç¯¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÄøÅÙ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤¬°¤¤¹â¹»À¸¤À¤«¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
84Ç¯¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¯½÷¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¡¤½¤ÎºÙ¤Æ»¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É¤È¤Ê¤ëÂç±Ç¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¡ÈÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡É¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¾¯½÷¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤Î»þ¤¬°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤Ï¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó¤È¶âÅÄ¸°ì¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ËÍø½Å¹ä¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï½é¤á¤ÆÂç±Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½õ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È°áÁõ¤µ¤ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø½ÐÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤ÇÁ´Éô¸«¤Æ¤í¤È¡Ù¤È½¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¡¢¥í¥±¤Ç°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¤È¤³¤í¤òË¾±ó¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ç»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤¬Ê¹¤¯¤Î¤Ç¡Ø»£±Æ¤Ç¤¹¡Ù¡ØÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¡Ø¶âÅÄ¸°ì¤µ¤ó¤È¤«°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¡Ù¡Ø¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¡£ºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÂâ¤¬¤º¤Ã¤ÈÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾¾Â¼·¯¡¢½øÈ×¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥Ð¥«ÌîÏº¡¢½÷¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡£¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«Ìò¼Ô¤¸¤ã¤Í¤¨¡¢µ¢¤ì¡Ù¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ò¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¡Ø¾¾Â¼Íº´ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ø¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡¢Ìò¼Ô¤ä¤á¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥×¥éÅª¤ËÂ¿Ê¬¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Î7ÏÃ¤ò»£¤ë2¡¢3¥«·î¤Î´Ö¤ÏËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¡Ù¡Ø¼ÙËâ¤À¡Ù¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤»þÂå¡£¸À¤¤Ìõ¤Ê¤Éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø´ÆÆÄ¡¢ËÍ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÀâÌÀ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤âÁ´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤â¤³¤¦»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¤Ã¤Æ¡Ù¸À¤Ã¤Æ¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Çµï¤Ï²¼¼ê¤À¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¤»¤ê¤Õ¤Î¸À¤¤Êý¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ£¼Ô¤À¤·¡¢µ¯ÍÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤éËÍ¡¢Ã¯¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤µ¤ó¤È¤â¡¢¶âÅÄ¸°ì¤µ¤ó¡¢Íø½Å¹ä¤µ¤ó¤È¤â¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç3¥«·î²á¤´¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Âç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î½ÕÆüÀé½Õ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£½ÕÆü¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î¼ã¤¤»þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡£Áá°ðÅÄ¤Ç±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÕÆü¤µ¤ó¤¬¼¡¤Î¡ØÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ù¤ÎÈÖÄ¹¤Ë»È¤ª¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×ÅìµþÎ®À±²ñ¤Î²ñÄ¹Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÎÈ¿È¯¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤«¤é¡£ºÇ½é¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÇÁ´°÷Å¨¤À¤È¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡¾¾Â¼Íº´ð¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤¡Ë1963Ç¯¡Ê¾¼38¡Ë11·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£80Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÀ¸ÅÌ½ô·¯¡ª¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£84¡Á85Ç¯TBS¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¡£88Ç¯±Ç²è¡ÖÎø»Ò¤ÎËèÆü¡×¡£94Ç¯¡ÊÊ¿6¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ô¤¢¤Î¡×¡£99Ç¯ÉñÂæ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¡ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¡×¡£18Ç¯±Ç²è¡ÖÀ»°è¡¡ÁÈÄ¹¤ÎºÇ¤âÄ¹¤¤°ìÆü¡×¼ç±é¡£178¥»¥ó¥Á¡£B·¿¡£