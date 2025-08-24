「バッグ買い替えたい」→【niko and ...】がいいかも！ センス抜群♡「おしゃれバッグ」

つい同じバッグばかり手に取ってしまう......。そんなミドル世代におすすめの「おしゃれバッグ」を【niko and ...（ニコアンド）】からセレクト。タッセルがポイントのバッグやフリンジショルダーなど、デザインも素材もさまざま。バッグを変えるだけで、いつものコーデがグッと鮮度アップするはず。ぜひチェックしてみて。

きれいめからカジュアルまでOK！ タッセルが映えるショルダーバッグ

【niko and ...】「オリジナル6ポケットタッセルショルダーバッグ」\5,500（税込）

ツヤ感のあるオイルレザー調素材を使用していて、しなやかな質感が落ち着いた雰囲気を漂わせるショルダーバッグ。長めのタッセルチャームが、シンプルなデザインにほどよく遊び心をプラスしてくれます。500mlのペットボトルや長財布もすっぽり入る収納力。ポケットが内外に6つもあるので物を整理しやすく、太めのショルダーベルトで肩に負担がかかりにくいもの嬉しいポイント。合わせやすいデザインなので、デイリーから休日のお出かけまでつい手に取ってしまいそうです。

フリンジでフォークロアなエッセンスをひとさじ

【niko and ...】「オリジナルフリンジミニショルダーバッグ」\3,990（税込）

やわらかそうな素材に、両サイドのフリンジとフロントのタッセルをあしらったショルダーバッグ。歩くたびに揺れるディテールが華やかさを添えて、いつものコーデを旬なスタイルにアップデートしてくれるはず。スマホやミニ財布など必要最低限の物が入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけにもぴったり。Tシャツやデニムパンツに合わせたカジュアルスタイルはもちろん、柄ワンピースに合わせて思いっきりエスニックに振るのもおすすめです。

気分で持ち方を変えられる2WAYトート

【niko and ...】「オリジナル2WAYテープトートバッグ」\3,500（税込）

モノトーンのレオパード柄に、鮮やかなブルーのハンドルを組み合わせた存在感抜群な2WAYバッグ。肩がけできるストラップも付いているので、その日の気分によって使い分け可能です。マチもあり、A4サイズがすっぽり入るサイズ感が嬉しい。普段のシンプルコーデに投入するだけで、華やぎと遊び心をプラスしてくれるはず。

レース素材とマルチカラーで夏にぴったりな軽やかトート

【niko and ...】「オリジナルレースドロストトートバッグ」\4,500（税込）

ナチュラルなカラーのレース素材に、マルチカラーのステッチをあしらったトートバッグ。繊細な素材感が涼しげな印象を与えてくれるかも。ドロスト付きなので、開口部をキュッと絞れば丸みのある巾着型に。落ち着いた総柄で、大人女性も気負わず取り入れやすく、シンプルコーデのアクセントにもおすすめ。ブランドロゴ入りのテープがほんのり遊び心をプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase