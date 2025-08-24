¹â¶¶³¤¿Í¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¡¡ËÜÅÄ¿¿ô¥¡õÉ¹Àî¤¤è¤·¡õ¥È¥é¥¸¥ãÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬»²²Ã
¡¡30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó24-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë´ë²è¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹â¶¶¤ÏÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤é¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE We are the No Borders!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ä¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·
¡¡¤ª¤è¤½20Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹Îò¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¹â¶¶¤Ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÁíÀª96¿Í¤¬½¸¹ç¡£
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ø¥¥ó¥È¥ì¡Ù24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌÊÔ¡ª±ÊÀ¥&¹â¶¶¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³Íµ¤òÄ¾·â¡ª¡×¡Ê¸å2¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë½Ð±é¼Ô¤Î°ìÉô¤ò°ìÂÁá¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡£ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ³¦¤ËÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿É¹Àî¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Î»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¹¤Ð¤é¤·¤¤´ë²è¡£¤³¤ì¤«¤é¿ÍÎà¤¬Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÏµå¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ØÊ¿ÏÂ¤Î°ìÊâ¡Ù¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÉBorn This Way¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¼ê¤Ê±Ñ¸ì¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤â»²²Ã¡£À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Î¿¹»³³«¼¡¤È¡¢µÁÂ¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÁ°¸÷»Ô¤È3¿Í¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤à¡£ËÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¡¹¡£¤³¤Î3¿Í¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë3¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ªÉáÃÊÉ¹¤Î¾å¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¦¤ÇÉ½¸½¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¤ó¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â¡¢º£²ó¤Î´ë²è»²²Ã¤òÈ¯É½¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ä¡¢¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ì¥¨¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÎÁÇÍÜ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°Û¼ïÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¨¶½¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤¬ËÜÈÖ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤´¶¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥Ð¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ Ãç¸«À¤¥Ð¥ë¥Ð¥í¥¹¤é¥µ¥ó¥Ð¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ ¥¤¥ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥à¥«¡¢MORIKO JAPAN¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüÊÆ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤â½¸·ë¡£¾°Èþ³Ø±àÂç³Ø¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥×¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°NFL½êÂ°¥Á¡¼¥à¡¡LA¥é¥à¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬ÍèÆü¡¢¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¤Ë¤à¤±¤Æ¡Ö¹ñ¶¤ò¤³¤¨¡¢ÀÊÌ¤ò¤³¤¨¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤â¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤³¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ø³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡Ø³Ú¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¶¦´¶¤·¤Æ¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¡¢Ìö¤ë½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Ð¡ß¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡¢°Û¿§¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¡ßHIPHOP¤â½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
