ÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¡Ö¤µ¤äµÄ°÷¤Ë¡Ø³ËÉðÁõ¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¿¿°ÕÀâÌÀ
¸µ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÎÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¡Ê77¡Ë¤¬21ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖAbema Prime¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä¡ÊËÜÌ¾¡¦±öÆþÀ¶¹á¡Ë»á¤¬»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¤Î¡Ö³ËÉðÁõ¤¬ºÇ¤â°Â¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¤µ¤ä»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊì¿À»á¤Ï¡Ö¤µ¤äµÄ°÷¤Ë¡Ø³ËÉðÁõ¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤É¤è¤á¤¤âµ¯¤¤¿¡£
ÅÄÊì¿À»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÀïÁèÍÞ»ßÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹¶·âÎÏ¡¢ÇË²õÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÀïÆ®µ¡1µ¡¤È³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë1È¯¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÇË²õÎÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀïÆ®µ¡1µ¡¤È³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë1È¯¤òÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹â¤¤¤«¡£ÀïÆ®µ¡¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÊý¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Â¤¤¤ÈËÍ¤Ï¶µ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Ê¹Ô¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³ËÉðÁõ¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¹Í¤¨¤À¤È¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊì¿À»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢³ËÉðÁõ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ï¤ê¤¬¤ß¤Ê³ËÉðÁõ¹ñ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂóÂç¤Îº´Æ£Êº¸á¶µ¼ø¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï1È¯¤ÎÃÍÃÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NPT¡Ê³ËÊ¼´ïÉÔ³È»¶¾òÌó¡Ë¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¹ñ¤Î°µÎÏ¤ä·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤¿¥³¥¹¥È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë³ËÍÞ»ß¤ÏÉ¬Í×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º´Æ£»á¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬ÆüËÜ¤Î³ËÊ¼´ï¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1²óµÄÏÀ¤È¤·¤ÆÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ËÉðÁõ¤¬¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÅÄÊì¿À»á¤Ï¡Ö³ËÉðÁõ¤Ï¥¤¥ó¥É¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÌÄ«Á¯¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤¬³ËÉðÁõ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¡¢ÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÉ¬¤ºÌäÂê¤Ï¤ª¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£