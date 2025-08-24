¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡¡¼«Âð¤ÇÃËÀ(78)»àË´¡¡¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤â¡¡»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡°¦É²¡¦¾¾»³»Ô
¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Î½»Âð¤Ç¤³¤Î²È¤Ë½»¤à78ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾»³»ÔÍ¾¸ÍÆî¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÆóµÜÊÝÂ§¤µ¤ó78ºÐ¤¬¶»¤Ë¿ÏÊª¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¡¢¸½¾ì¤«¤é10¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤ÇÆóµÜ¤µ¤ó¤Î48ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬²ÈÂ²¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¼«Âð¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬±þÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢1³¬¤ÎÏÂ¼¼¤ÇÆóµÜ¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÄ¹ÃË¤Î»àË´¤È¤Î´ØÏ¢¤ò´Þ¤áÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
