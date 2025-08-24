¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¿ä¤·¤Ï¿·³«¹Ò¡¡´¶¼Õ¤ÎÁö¤ê¤ÇÄº¾åÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¶¯¹ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ê¡²¬»ÙÉô¤Ï¡È¥á¥â¥ê¥¢¥ë½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¡É¤â¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¿·³«¹Ò¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬SG13²óÌÜ¤Ç½é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼ã¾¾¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤À¤Ã¤¿¡£¿·³«¤Ï3·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3ÆüÌÜ¤ËÄËº¨¤ÎF¡£ÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤â¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇF¤ò¤·¤¿¤Î¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¡¢¼«ÎÏ¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤SG¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¶ÍÀ¸68¼þÇ¯µÇ°V¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢SG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Î¼Äºê¿Î»Ö¤ä¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½àV¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿±öÅÄËÌÅÍ¤é¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÁª½Ð¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£Ä¾Á°¤Î¤ªËß³«ºÅ¤Ç¤â¼ã¾¾½ÐÁö¡£½àÍ¥6¹æÄú¤«¤éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÄ´À°¤ò¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×Á°¤Ë¡¢Æ±¤¸118´ü¤Î·ª¾ë¾¢¤äÈÄ¶¶ÐÒ²æ¤é¤ÈÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤ÆÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·Ê¿§¤Ï¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»Ü¹Ô¼Ô¤Ø¡¢Ä¾Á°¤ËÁö¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤âÀ¸¤«¤·¡¢¿å¾å¤Ç¤â¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ë