¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÀîÊ¥Î¦Ïº¤Î¿ä¤·¤Ï³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡¡½¼¼Â´ü¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¶á¶·¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡Ê37¡á»³¸ý¡Ë¤Ï6·îÂçÂ¼¤Ç¤Ï7Ï¢¾¡¤Ç¼«¿È½é¤Î´°Á´V¡¢Â³¤¯¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¤â¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯8·î¤«¤éº£Ç¯7·î¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö¤Ï7.27¤Î¹â¾¡Î¨¤ò»Ä¤·¡¢25°Ì¤ÇÄÅ¤Ç¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê10·î21¡Á26Æü¡Ë½é½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£º£¡¢½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤«¤é¤Î²¼´Ø¤ªËßÆÃÁª3ÆüÌÜ¤Ë¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£6·î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤â°¤¤¤Î¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤ËÃå¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÁ´Éô1Ãå¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¯¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Í¥½Ð3Ãå¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¾¾¤ÎÄ¾¶á3Àá¤ÏF¤¬2ËÜ¤È°¤¤Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Î12·î¤Ï½Ð²á¤®¤Æ¤¤¤ÆF¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï2022Ç¯68²óÂç²ñ¡ÊÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¼´Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÇ®¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¸åÈ¾Àï¤Ø¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÀîÊ¥¡¡Î¦Ïº¡Ë