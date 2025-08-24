¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¶áÆ£ÌÀ½Õ¤Î¿ä¤·¤Ï»ûÅÄ¾Í¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÁê»×Áê°¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Î»ûÅÄ¾Í¡Ê46¡á»³¸ý¡Ë¿ä¤·¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ûÅÄ¤Ê¤Î¤«¡£ºòÇ¯¤â°ìºòÇ¯¤âSG¡¢G1ÀïÀþ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ÐºòÇ¯¤Î²¼´ØSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×½àV¤°¤é¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë»ûÅÄ¤ò¿ä¤¹¤Î¡©Çò¾õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÁ»³Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤¬Âç¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê¸ªÆþ¤ì¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë³«Ëë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ»ûÅÄ¤ò¿ä¤»¤ë¡£Á°Æü¤ÎÆÁ»³¤ªËß¥ì¡¼¥¹¤Ç1Ç¯¤Ö¤êV¡£Í¦»Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¿´¤ÏÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï·è¤·¤ÆËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈþ¼ò¡£¤·¤«¤âÌ¼¤Î¶õ»í¡¢Ì´À¸¤ÈÆ±»þ°¶Àû¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Éã¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤·¡¢»³¸ý»ÙÉô¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ËºÇ¹â¤ÎÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢²¼´Ø¤Î¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤í¤¦¡£ÆÁ»³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬ºÇ¹â¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï»ûÅÄ¤ÈÁê»×Áê°¦¤ÎÂç²ñ¡£¼«¿È¤ÎSG2V¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤À¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐSG½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿8Ç¯Á°¤¬º£²ó¤ÈÆ±¤¸¼ã¾¾³«ºÅ¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð»ä¤Î´¶¾ð¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¿ä¾©¤Ç¤¤¿¡£³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È2Æü¡£»ûÅÄ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë3V¤ò¸«¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶áÆ£¡¡ÌÀ½Õ¡Ë