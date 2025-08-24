¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û¹â¶¶Âç¼ù¤Î¿ä¤·¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¡¡Îò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢Ê¡²¬»ÙÉô¤ÎÆü¹â°ï»Ò¡Ê63¡Ë¤¬19ÆüÉÕ¤Ç°úÂà¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï11²¯4000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢½÷»ÒÎòÂå1°Ì¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤À¡£º£²ó¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG2´§ÌÜ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤¬2016Ç¯¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂ¼¤Ç¤Ï±óÆ£¤Î¥É¥é¥Þ¤òÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï16Ç¯¤ÎG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡£ÍâÇ¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï4ÀïÁ´¾¡¤Î´°Á´V¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢ÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤ËÅØÎÏ¤ÎÃ£¿Í¤À¡£
¡¡´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯3·î¤ÎSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¥à¡¼¥ÉÉº¤¦Í¥¾¡Àï¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ07¤Î²÷¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ã¯¤â´ó¤»ÉÕ¤±¤º½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëSGÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£Àè¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÔÄÉ¼Â¤é¤º²ù¤·¤¤2Ãå¡£¡Ö»ä¤«¤é¡Ê½®·ô¤ò¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡£¡Ê¹â¶¶¡¡Âç¼ù¡Ë