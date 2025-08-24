¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ûºä¸µ¿¿°ì¤Î¿ä¤·¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡¡ÃÏ¸µ¤ÇºÇ¹â¤Î·ëËö¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡Ìó12Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ã¾¾¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·î°ìÈÌÀï¤òÀ©¤·¤¿±»À¸ÀµµÁ¡Ê49¡áÊ¡²¬¡Ë¡£¡ÖÀÎ¤Ï¾è¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡¢¥Ú¥é¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£À®ÀÓ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ëÁ°¤Ë¼ã¾¾¤òÁö¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¡ÖÊ¿ÏÂÅç¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ú¥é¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì°Ê³°¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È°Â¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£3·î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡£¤½¤ÎÊ¬¤â¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤ÎSG¤ÏÆÃÊÌ¤À¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¼ã¾¾¤Ç¤ÎSG¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µÀª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¹ñ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²Öºé¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡É¤ÈÊ¿¾ï¿´¤òÊø¤µ¤º¡¢SG¤Ï11ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡Êºä¸µ¡¡¿¿°ì¡Ë