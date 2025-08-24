ボートレース下関のミッドナイトボートレース6th「公営レーシングプレス杯」は23日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう24日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

原田がすんなり先マイに持ち込む。とにかくスタートに集中するのみ。目指すは2019年1月3日以来となる通算8回目の地元Vだ。出足も伸びもいい椎名がシャープに差してバック勝負。内枠両者の争いだ。白神は握って攻めて、一角を崩したい。機力上々の岩永がコース不問で強襲してくるか。

＜1＞原田篤志 準優は行き足が重かった。スタートも届いていなかった。成績はいいけど、足は威張れる感じではない。乗り心地はめちゃくちゃいい。ここは崩したくない。行き足をしっかりさせていきたい。

＜2＞椎名豊 2日目後半からめちゃめちゃ出ている。変わらずいい。もう全部が良くてトップ級。舟の返りも良かった。チルト0.5の方がピット離れが良さそうだけど、0でいくと思う。

＜3＞白神優 準優のスタートはちょっと様子を見ました。優勝戦は質のいいのを行きたい。足はバランスが取れていて、エンジン自体はそこそこ動いている。今節は久保原選手とかに毎日捲られている。最終日は捲られないようにしたい。

＜4＞久保原秀人 （準優勝戦10Rは）4番（上野真之介）の気配を感じて、1マークは握ったけど、舟の返りは良かった。夜の方がスムーズさがあって足もいい。直線は前田（滉）君と変わらなかったので、いいと思う。ダッシュの方がスタートは分かる。

＜5＞中里英夫 準優は周回タイムは出ていて、競っても悪くなかった。2マークは失敗したけど、それなりに進んでいた。エンジンが出足型の感じですね。

＜6＞岩永雅人 前半は伸びに寄せて、後半は手前に持ってくる調整をした。反応してくれている。1マークはミスしたと思ったけど回ってから押していた。トータルで見たらすごくいいエンジン。優勝戦は前半みたいに伸びを意識して調整する。6枠ならチルト0.5も考える。今節のスタートは決まっている。行き足がいいので決めやすい。