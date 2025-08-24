¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û»³¸ýÏÂÉ§¤Î¿ä¤·¤Ï±©ÌîÄ¾Ìé¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ï´Ö¶á
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±º£¤ä¶å½£¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£14Ç¯5·î¤Ë¼ã¾¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±©ÌîÄ¾Ìé¡Ê30¡áÊ¡²¬¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2017Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂçÂ¼65¼þÇ¯µÇ°¤ÇG1½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡¡£23Ç¯7·î¤Ë¤Ï»ùÅç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇSG½éÍ¥¾¡¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£5¹æÄú¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡£Á´¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤«¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÍ¥½Ð2²ó¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÉüÄ´¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï2V¡£ÆÁ»³¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤¿½àÍ¥¤Ï¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤«¤é°®¤Ã¤Æ°®¤Ã¤Æ°®¤ê¾¡¤Á¡£Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö»î±¿Å¾¤âÅ¸¼¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËËÜÈÖ¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ²ó¤ê²á¤®¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£¤½¤ÎÊ¬¤âÃÏ¸µSG¤Ç¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼ã¾¾¤ÎÍ¥¾¡¤Ï5V¡£22Ç¯3·î¤Î69¼þÇ¯µÇ°¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥º¥à¤Ï¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤¢¡¢ÈÕ²Æ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤ÈË½¤ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»³¸ý¡¡ÏÂÉ§¡Ë