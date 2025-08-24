¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡26Æü³«Ëë¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÄ»»ô¾ÍÊ¿¤Î¿ä¤·¤Ïº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡¼ã¾¾¤Ç´¶Æ°ºÆ¤Ó
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁè¤ï¤ì¤ëÈÕ²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡£º£²ó¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ü¡¼¥ÈÃ´Åöµ¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡º£Ç¯3·î¡¢¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¤Î¤³¤È¡£Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿¡È¿·À±¡É¤ÏµÊ±ì½ê¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ïº´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¡£SG½éÍ¥½Ð¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤Ë¤·¤¿1¹æÄú¤Ç¡¢¤µ¤¾¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÈÕ¤â¤è¤¯Ì²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÀï¤ÎÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£À¾»³¡Êµ®¹À¡Ë¤µ¤ó¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¥³¥ó¥Þ08¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿º´Æ£¤Ï¸«»ö¤Ê¥¤¥óÂ®¹¶·à¤ÇSG½éÀ©ÇÆ¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£2¥«·î¸å¤Î¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏSGÏ¢Â³V¤âÃ£À®¡£¤â¤Ï¤äÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³Î¤«¤ÊÃÏÎÏ¶¯²½¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Í¥¾¡¸å¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤ÎSG½éÂ×´§¤«¤é5¥«·î¡£ºÆ¤Ó¼ã¾¾¤ÎÃÏ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¤í¤¦¡£¡ÊÄ»»ô¡¡¾ÍÊ¿¡Ë