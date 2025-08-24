◇女子ゴルフツアー CATレディース第2日（2025年8月23日 神奈川県大箱根CC（6652ヤード、パー72））

4位で出たツアー4年目の藤田かれん（25＝ライク）が70で回り、通算7アンダーで2打差の3位につけた。逆転でのツアー初優勝を狙う。ダイヤモンド世代の桜井心那（21＝ニトリ）は70で回り、通算9アンダー。初日から首位を守る完全優勝での通算5勝目に王手をかけた。

飛ばし屋に変身したツアー4年目の藤田かれんが優勝争いに割って入った。「今週からクラブを替えたことが大きいです。自分が思った球をずっと打てています」。オフのトレーニングと、軸のぶれをなくすスイング改造の成果で、1Wの飛距離が20ヤード伸びた。

その反動で前週まではショットの距離感が合わず苦しんだが、コーチの父・信之さんのアドバイスもあり、シーズン中にもかかわらず思い切って1Wやアイアンのヘッド、シャフトなどを交換。今回はその成果が表れ「左のミスを消して伸び伸び打てている」と、精度が見違えるように良くなった。

飛距離ランクも昨年の247.72ヤードの21位から大幅アップ。今週は平均264ヤードで7位につけており、飛ばし屋が有利なコースで大きな武器となっている。優勝争いは14位に入った昨年のリゾートトラスト以来。「緊張するとパターが揺れたりするタイプ」と言うが、初Vへ「追いかける方が今の自分には向いている」と意気込んだ。