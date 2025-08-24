今年でデビュー４０周年を迎えた４人組バンド「ＴＵＢＥ」が２３日、横浜スタジアムで夏恒例の野外ライブ「４０ｔｈ．Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ ＴＵＢＥ ＬＩＶＥ ＡＲＯＵＮＤ ＳＰＥＣＩＡＬ ２０２５ ＴＵＢＥ×４０ＳＵＭＭＥＲＳ」を行った。同所での単独公演は３６回目で、自身が持つ最多開催記録を更新した。

最高気温３５度を超えた猛暑日の横浜を、今年もＴＵＢＥが熱くした。１曲目の「シーズン・イン・ザ・サン」で、３万４０００人の観客は総立ちに。伸びのあるボーカルを届けた前田亘輝（６０）は、夕暮れを背に「初めてここに立った頃、この時間には寒くて上着を着てました」と回想。「今は暑い暑い。赤いちゃんちゃんこを着た今年、ちょっとキツいです」と冗談で和ませた。

「さよならイエスタデイ」「あー夏休み」など、アコースティックサウンドを織り交ぜながら硬軟自在の全２３曲。ギターの春畑道哉（５８）は「Ｊ’Ｓ ＴＨＥＭＥ（Ｊのテーマ）」などソロで客席を揺らし、前田とともに今年還暦を迎えたベースの角野秀行（６０）とドラムの松本玲二（５９）も円熟の演奏を披露した。

６日発売のアルバム「ＴＵＢＥ×」でコラボした大物も駆けつけた。同じ１９８５年にデビューしたロックバンド「聖飢魔２」とは初めて同じステージに立ち、「冬の女王」広瀬香美（５９）とも６月の米ハワイ公演に続いて共演。巨大火柱や、約１００トンの水を使ったド派手な演出でも沸かせた。

前田はアンコールを締める際、ファンに向けて「３６回もここで活動できたのは奇跡。君たちがいたから僕たちがいるんだな、といつも感じます」と感謝。「そう遠くない未来、きっと『もうここまで』という時がくる。それまでは音楽を続けられたらなと思います」と語りかけ、温かい拍手を浴びた。

来年３月からは横浜スタジアムに、ベイスターズを９８年日本一に導いた権藤博元監督らと並んで、４人の手形プレートが掲出される。アーティストでは史上初だ。「前田調べによると、バンドという形で４０年休まず続けている人たちはいない」というＴＵＢＥが、ずっと夏の風物詩であり続ける。（堀北 禎仁）

◆ＴＵＢＥのセットリスト

シーズン・イン・ザ・サン

浪漫の夏

同じ空の下で

Ｓｍｉｌｅ

―花火―

Ｍｉｒａｃｌｅ Ｇａｍｅ

君となら

虹になりたい

ガラスのメモリーズ

最後のＬｏｖｅ Ｓｏｎｇ

春畑道哉ソロ ＷＥ ＰＲＯＭＩＳＥ〜ＦＡＮＴＡＳＩＡ〜Ｊ’Ｓ ＴＨＥＭＥ（Ｊのテーマ）

裸天女〜Ｌａｔｉｎ Ｇｉｒｌ〜

海の家

傷だらけのｈｅｒｏ

Ｏｎｌｙ Ｙｏｕ 君と夏の日を

ジラされて熱帯

さよならイエスタデイ

Ｈｏｔ Ｎｉｇｈｔ

Ｎｏ Ｓｈａｒｋ Ｎｏ Ｓｕｒｆ―夏地獄―

ロマンス・イン・ザ・サン

ＡＨＨ ＳＵＭＭＥＲ ＤＡＹ

あー夏休み

ａ ｓｏｎｇ ｆｏｒ ｌｏｖｅ