◇イングランド・プレミアリーグ第2節 アーセナル5ー0リーズ（2025年8月23日 ロンドン）

アーセナルは23日、本拠リーズ戦で5ー0と大勝を飾り開幕2連勝。MFマックス・ダウマンがクラブ史上2番目の若さとなる「15歳235日」でプレミアリーグデビューを飾ると、ネット上は騒然。X（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目を集めた。一方、リーズのMF田中碧（26）は先発出場するも後半13分で途中交代となった。

試合は新加入FWギョケレスが移籍後初ゴール含む2得点の活躍。主力のMFエデゴールやMFサカが負傷交代となるアクシデントに襲われたが5ー0の大勝。4ー0とリードした後半19分には15歳のMFダウマンが記念すべきプレミアリーグデビューを飾ると、アディショナルタイムにドリブル突破からPKを獲得する活躍を見せた。

MFダウマンはMFイーサン・ヌワネリの「15歳181日」に次いでクラブ史上2番目の若さとなるプレミアリーグデビュー。16歳になる前にデビューを果たしたのはレスターのFWジェレミー・モンガ「15歳271日」以来プレミアリーグ史上3人目の選手となった。

15歳のデビューと堂々としたプレーぶりにネット上は騒然。Xでは瞬く間に「ダウマン」がトレンド入り。「これから楽しみ」「才能の塊」「15歳とは思えない度胸」「15歳でこれは無限の可能性しかない」などと反響。また、得点をすればプレミアリーグ最年少記録となっていただけに「PKは自分で蹴って欲しかった」「PK期待したけど残念」「さすがに15歳には蹴らせなかったか」といった声も上がっていた。