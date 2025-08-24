歌手の工藤静香（55）が23日、東京・立川ステージガーデンでライブを開催した。7月9日に発売した中島みゆき（73）の曲をカバーしたアルバム「Love Paradox」を引っさげた全国ツアーの東京公演という位置づけ。「悪女」「糸」といった中島の代表曲や自身のヒット曲「嵐の素顔」など16曲で2000人を沸かせた。

「シズカー！」と熱烈なファンの歓声が響く中、黒のワンピース姿で登場。「あの娘」「悪女」と中島の初期の名曲からライブはスタート。中島とは「黄砂に吹かれて」など数々のヒット曲を生み出してきた間柄で、工藤はその感謝の気持ちをかみしめるように、しっとりとカバー曲を歌いつないでいった。

後半にはカーキ色の上下のセットアップに衣装をチェンジ。「私の曲も聞きたいよね」と呼びかけて自身の曲を歌唱した。「嵐の素顔」ではステージから降りて客席の前であおる場面も。ファンのリクエストに応えて「慟哭」をアドリブで歌うなど交流も楽しんでいた。

工藤が中島のカバーアルバムをリリースするのは今回が3度目。その中には中島が工藤のために書き下ろした新曲「海燕」も収録されており、ラストに選んだのは同曲だった。「互いに心も体も元気でいましょう。もしも嫌なことがあったとしたら、ここにいる工藤静香を思い浮かべて欲しい。また会いましょう」と再会を約束しライブを締めくくった。（吉澤 塁）