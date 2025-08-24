◇柔道・全日本実業個人選手権（2025年8月23日 兵庫・ペイコム総合体育館）

斉藤立（23＝JESエレベーター）は、昨夏のパリ五輪以来1年ぶりの復帰戦を優勝で飾れなかった。男子100キロ超級決勝、一色勇輝（28＝日本中央競馬会）に体落としから抑え込まれて一本負け。「こういうところで勝ち切れないと話にならない。凄く悔しい。そんなに甘くないと実感した」。反省を口にしながらも、どこか表情は晴れやかだった。

パリ五輪では個人戦で5位、フランスとの団体戦決勝では代表戦で怪物リネールに完敗した。昨年10月末には、頸椎（けいつい）ヘルニアのため首の手術を決意。術後は国立スポーツ科学センター（JISS）に泊まり込んでリハビリに励んだ。「自分とは何なのか？と見つめ直した。自分と向き合い続けて成長できた」。長期離脱をプラスに捉え、体幹を鍛えて減量にも着手。170キロ以上あった体重を155キロまで落とし、心身ともに引き締まった新しい姿で帰ってきた。

今年2月から畳での練習を再開し、迎えた1年ぶりの復帰戦。この日は3試合で一本勝ちを収め「寝たきりの状態から戻れて、勝てたのはうれしい」と手応えも得た。3年後のロサンゼルス五輪を最終目標に見据えており「今は一番下だと思っているので、ここから上がっていくだけ」と前向き。五輪2連覇の偉大な父を持つ大器が、ケガを乗り越えロスへの道を再び歩み始めた。