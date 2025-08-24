¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¡TUBE¡¡36²óÌÜ¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç23¶ÊÈäÏª¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTUBE¡×¤ÎËè²Æ¹±Îã¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤¬23Æü¡¢Æ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆ±½ê¤Ç¤ÎºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»36²óÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿3Ëü4000¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡¢Ìó3»þ´Ö¤ÎÇ®±é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö36²ó¤â¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×¡£3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢4¿Í¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤µ¤º¤ËÀ¸À¼¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Î¤¢¤ë´ØÆâ¤Î³¹¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡£
¡¡¢ö·¯¤È¤¸¤ã¤Ê¤±¤ê¤ã¡¡ËÍ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Öa¡¡song¡¡for¡¡love¡×¤òÁª¤ó¤À¡£Á°ÅÄ¤Ï²Î¾§Á°¤Ë¡Ö·¯¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦»þ¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²»³Ú¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡³«±é¤Ï¸á¸å6»þ¤À¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¸á¸å1»þ¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.9ÅÙ¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾ÈÌÀ¤ä¾È¤êÊÖ¤·¤Ç¿ô»ú°Ê¾å¤Î½ë¤µ¡£º£Ç¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÑÌî½¨¹Ô¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï39¡Á40ÅÙ¤°¤é¤¤¡£²áµî¥¤¥Á½ë¤¤¡¢ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£¹â¹»Ìîµå¤¬Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ë¤â¡¢²ÆÃË¤¿¤Á¤Ï½ë¤µ¤ËÉé¤±¤ººÇ½ªÄ´À°¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥ß¥¹¥È¤äÆü»±¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÕ¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ¤òÃå¤¿¤ê¤ÈÆþÇ°¤ÊÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£¥®¥¿¡¼¤Î½ÕÈªÆ»ºÈ¡Ê58¡Ë¤¬¡ÖÎãÇ¯¤è¤ê¶¯¤á¤ÇÇ»¤¤¤á¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ê¤É23¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ìî³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£10¶ÊÌÜ¡ÖºÇ¸å¤ÎLove¡¡Song¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬Æ¬¤«¤éÂçÊ®¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ê¤É·×100¥È¥ó¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Îhero¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬¡Ö¥¬¥á¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ð¤òÊ®¤¯±ßÈ×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±é½Ð¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¯¤ÆÆ¨¤²¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È´ÔÎñ¤Ç¤Î¡È²ÐÍ·¤Ó¡É¤òËþµÊ¡£36²óÌÜ¤Î²Æ¤â³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¢ã¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¿·Ê¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ÐÍè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¢ä¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ï¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö40¼þÇ¯¸ø¼°¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¿·Ê¹¥Ï¥Þ¥¹¥¿ÈÇ¡×¤òÈ¯Çä¡£²ñ¾ì¤ÎÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÂçÀ¹¶·¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼´Æ½¤¤Î¿·Ê¹¤ò¾Ð´é¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£6·î¤Î¥Ï¥ï¥¤¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢40¼þÇ¯µÇ°¸ø±éÁ´¤Æ¤Ë»²ÀïÍ½Äê¤ÎÃæÀ¾À¶Àµ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¡ÖTUBE¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡£ºÇ¹â¤Î¿·Ê¹¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î°¦¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¿·Ê¹¤Î½ÐÍè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£Êì¤Î·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éTUBE¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµÈËÜÆä¤µ¤ó¡Ê8¡Ë¤Ï¡ÖTUBE¤ÏºÇ¹â¡£²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£