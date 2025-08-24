TUBE40¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ËÀ»µ²Ëâ¶¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ö¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¡×¹À¥¹áÈþ¤â¥Ñ¥Õ¥©
¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TUBE¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²Æ¹±Îã¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¡ÖTUBE¡¡40th.¡¡Anniversary¡¡Live¡ØTUBE¡¡LIVE¡¡AROUND¡¡SPECIAL¡¡2025¡¡TUBE¡¡¡ß¡¡40SUMMERS¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£36²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡É¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¡¢3Ëü4000¿Í¤ÈÇ®¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¶¦±é¤·¤¿À»µ²Ëâ2¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡ÖNo¡¡Shark¡¡No¡¡Surf¡¼²ÆÃÏ¹ö¡¼¡×¤òÈäÏª¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡ÖÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡¡¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¡×¡£³«±éÁ°¤ËTUBE¾¾ËÜÎèÆó¡Ê59¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉÂ¾¤ÎÊý¤¬²¾¤Î»Ñ¡Ê¥Î¡¼¥á¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤É¤Î¿Í¤«Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤â¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î»Ñ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¹À¥¹áÈþ¡Ê59¡Ë¤Ï¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·Â©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÅß¤Î½÷²¦ÍÍ¤ÎÀ©Éþ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö²¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤«¤éÅòµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¡ßLITTLE¡¡from¡¡KICK¡¡THE¡¡CAN¡¡CREW¤È¤Ï¥é¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£